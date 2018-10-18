Nusret'ten duygusal paylaşım: 'Burası benim doğduğum ev'

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, doğduğu evin fotoğrafını paylaştı.

Nusret'ten duygusal paylaşım: 'Burası benim doğduğum ev'

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, kişisel sosyal medya hesabından doğduğu evin fotoğrafını paylaştı.

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Nusret'ten duygusal paylaşım: 'Burası benim doğduğum ev'

Doğduğu evi sosyal medya hesabından paylaşan Gökçe altına, "Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev" notunu düştü.

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Nusret'ten duygusal paylaşım: 'Burası benim doğduğum ev'

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı: "1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim istesem de yoktu.

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Nusret'ten duygusal paylaşım: 'Burası benim doğduğum ev'

2009-2010, sadece 12 masa 10 çalışan; sene 2017, 12 restoran 1000 çalışan... Ve Karsınızda bir dünya markası. Hepimizin markası hepimizin başarısı."

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