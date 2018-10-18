Nusret'ten duygusal paylaşım: 'Burası benim doğduğum ev'

Tuz serpme hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, kişisel sosyal medya hesabından doğduğu evin fotoğrafını paylaştı.
Doğduğu evi sosyal medya hesabından paylaşan Gökçe altına, "Benim motivasyonum. Burası benim doğduğum ev" notunu düştü.
Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı: "1994-1995 yaş 13 ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim istesem de yoktu.
2009-2010, sadece 12 masa 10 çalışan; sene 2017, 12 restoran 1000 çalışan... Ve Karsınızda bir dünya markası. Hepimizin markası hepimizin başarısı."
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