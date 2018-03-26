Nusret'in yeni tarzı olay oldu!

Ünü dünyayı kasıp kavuran sosyete kasabı Nusret Gökçe, bir kez daha Dubai'ye gitti. Gittiği hemen her ülkede yerel kıyafetlerle poz vermeyi seven Nusret, yoğun hayran kitlesine sahip olduğu Dubai'de yöresel kıyafetlerle poz verdi.Instagram da yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alan sosyete kasabı, yöresel Arap kıyafetleriyle çektirdiği fotoğrafını da Insatgram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Nusret'in paylaşımı 20 saat içerisinde 700 bine yakın beğeni aldı. İşte Nusret Gökçe'nin o paylaşımı;

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