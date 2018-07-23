Nusret'in tabelası tepkilerin ardından kaldırıldı!

İSTANBUL İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Twitter hesabından, "Kapalıçarşı’daki tarihe saygısızlığa son verildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. Fatih Belediyesi ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz" paylaşımında bulundu.

Kapıya bir restorana ait tabelanın asılmasına vatandaşlar sosyal medyadan yoğun tepki göstermişti.