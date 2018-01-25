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Nusret'in New York şubesi ABD basınına konu oldu!

Nusret'in New York şubesi ABD basınına konu oldu!

New York Manhattan'da yeni restoranını açan Nusr-Et'in fiyatları yüksek bulundu. Yemekler lezzetli olarak değerlendirilse de porsiyonların küçüklüğü eleştirildi, bir müşteri ise gelen 1413 dolarlık hesabı paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 23:39 - Güncelleme: 25-01-2018 23:39

Salt Bae hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe'nin New York Manhattan'da açtığı restoran ziyaretçi akınına uğruyor. New York Post, Independent ve Eater gibi önemli uluslararası basın kuruluşları Nusr-Et'e giderek deneyimlerini yazıyorlar. Nusret'in yeni restoranı lezzetli bulunsa da yüksek fiyatlar eleştiriliyor. 

Business Insider yazarı Ronn Torossian Nusr-Et'e giderek deneyimlerini ve gelen hesabı paylaştı. Torossian, bahşiş olarak 200 dolar (750 Türk lirası) istenmesini eleştirdi. Hesapta ayrıca et spagetti için 70 dolar, Nusret salatası için 25 dolar, bir şaşlık için 70 dolar yazıldığı görüldü.

Independent Gazetesi ise, Nusr-Et'in kendilerini aç bıraktığını söyledi. Yemek eleştirmeni Robert Sietsema, dünyada meşhur olan 'tuz serpme' hareketinin eskidiğine dikkat çekti. 275 dolarlık etin de New York'un Tiyatro Bölgesi'nde bulunan bir restoran için pahalı olduğunu belirtti.

New York Post, Nusr-Et'in New York restoranı ile ilgili olarak yazdığı yazıda, "Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Şaşlık lezzetli ama bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2018 00:22 Nusret Kocum benim abd ye iyi bir fiyat kazık atarsan iyi olur. sığır eti yerine domuz eti yedirisen daha fatura düşer

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