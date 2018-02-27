Nusret'in kaldığı daireyi görünce çok şaşıracaksınız

Tuzlama hareketiyle tüm dünyada konuşulan ünlü işletmeci, Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı.

Ocak ayından beri New York'ta mekanının başında duran Nusret, iş yerinden 800 metre uzaklıkta bulunan lüks bir otelden suit kiraladı.

Nusret'in 70 metrekare büyüklüğündeki 1+1 suit otel dairesi Central Park manzaralı.

Ünlü kasap, geceliği 3 bin TL olan rezidans tarzındaki yuvasını bir aylığına kiraladı.

Nusret, bir ay için 90 bin TL ödedi.