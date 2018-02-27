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Nusret'in kaldığı daireyi görünce çok şaşıracaksınız

Nusret'in kaldığı daireyi görünce çok şaşıracaksınız

Nusret Gökçe nam-ı diğer Saltbae bu sefer Central Park manzaralı 1+1 aylık kirası 90 bin TL olan lüks otel dairesiyle gündemde.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 16:26 - Güncelleme: 27-02-2018 16:26

Tuzlama hareketiyle tüm dünyada konuşulan ünlü işletmeci, Miami'den sonra New York'ta da restoran açmıştı.

Ocak ayından beri New York'ta mekanının başında duran Nusret, iş yerinden 800 metre uzaklıkta bulunan lüks bir otelden suit kiraladı.

Nusret'in 70 metrekare büyüklüğündeki 1+1 suit otel dairesi Central Park manzaralı.

Ünlü kasap, geceliği 3 bin TL olan rezidans tarzındaki yuvasını bir aylığına kiraladı.

Nusret, bir ay için 90 bin TL ödedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • zındık 27 Şubat 2018 18:29 gerçekten çok önemli haberdi. fakirlerin gözüne gözüne sokarak okutun bu haberleri belki mutlu olurlar hı?

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