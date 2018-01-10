Nusret'in İbrahim Tatlıses halayı 3 milyondan fazla izlendi

Ete olan tutkusuyla dünya çapında tanınan Nusret, New York'da açtığı şubenin kutlamasını halay çekerek yaptı. Nusret halay çekerken yaptığı İbrahim Tatlıses taklidini Instagram hesabından paylaştı. 10,5 milyon takipçisi olan Nusret'in videosunu 3 milyondan fazla kişi izledi

Dünyada saltbae hareketi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse'un patronu Nusret Gökçe'nin İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde ekibiyle birlikte çektiği halay beğeni rekoru kırdı. Takipçileri Nusret'in videosunu 3 milyondan fazla izledi.

İBRAHİM TATLISES NUSRET'E NE DİYECEK?

Sosyal medya paylaşımlarıyla dünya çapında tanınan Nusret, İbrahim Tatlıses taklidini yaptığı videoya şarkıcıya da etiketledi. İbrahim Tatlıses'in Nusret'e ne yorum yapacağı merak ediliyor. İŞTE NUSRET'İN O VİDEOSU...

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