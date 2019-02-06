Nusret'e kadın çalışanından büyük şok! Amerika'da davalık oldu

Saltbae hareketiyle bir anda dünyanın en popüler isimlerinden biri haline gelen Nusret Gökçe, geçtiğimiz yıl Amerika’da açtığı restoranındaki kadın çalışanı tarafından şok bir suçlamayla karşılaştı. Amerikan basınında yer alan ve Beyaz Tv’de yayınlanan 2. Sayfa programında masaya yatırılan bu olay, Türkiye’nin gündemine oturdu.

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