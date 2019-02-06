Nusret'e kadın çalışanından büyük şok! Amerika'da davalık oldu

Kariyerine kasap çırağı olarak başlayıp ününü tüm dünyaya duyuran Nusret Gökçe, Amerika’da bir kadın çalışanı tarafından davalık oldu.

Nusret'e kadın çalışanından büyük şok! Amerika'da davalık oldu

Saltbae hareketiyle bir anda dünyanın en popüler isimlerinden biri haline gelen Nusret Gökçe, geçtiğimiz yıl Amerika’da açtığı restoranındaki kadın çalışanı tarafından şok bir suçlamayla karşılaştı. Amerikan basınında yer alan ve Beyaz Tv’de yayınlanan 2. Sayfa programında masaya yatırılan bu olay, Türkiye’nin gündemine oturdu.

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Nusret'e kadın çalışanından büyük şok! Amerika'da davalık oldu

Söylemezsem Olmaz’ın bugün yayınlanan bölümüne konuk olan Arto, dün Amerika’dan döndüğünü söyleyerek yerel gazetelerde yer alan bir haberi canlı yayında anlattı. Nusret’in cinsel ayrımcılıkla suçlandığını ifade eden Arto, açıklamalarıyla şok etkisi yarattı.

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Nusret'e kadın çalışanından büyük şok! Amerika'da davalık oldu

KADINLARI GÖRMEK İSTEMİYOR: Amerika’daki Nusret şubesinde çalışan Melisa ismindeki bir kadının, Nusret’i mahkemeye ve yüksek kurula şikayet ettiğini belirten Arto, Nusret’in kadın çalışanlarını servis alanında görmek istemediğini söyledi.

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Nusret'e kadın çalışanından büyük şok! Amerika'da davalık oldu

Programın sunucularından olan Bircan Bali, Melisa ismindeki çalışanın ifadesini canlı yayında okudu. İşte Nusret’i mahkemeye veren kadın çalışanın ifadesi:

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