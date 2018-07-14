Nusret'e büyük şok!

Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada “Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevatpaşa Caddesi, No 69’da içkili restaurant olarak hizmet veren ünlü işletmeci Nusret’in mekânının bu sabah ruhsatı olmadığı tespit edilerek işletme; elektrik, doğalgaz ve su tedbirleri emniyete alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi” dedi.

Mühürlemenin ardından Bebek Parkı’nın yakınında bulunan Nusret’in dışının branda ile çevrildiği görüldü. Restoran görevlileri “Yaklaşık bir yıldır burada hizmet veriyoruz. Kışa hazırlık yapmak için tadilata başladık. Mühürlenme söz konusu değildir. Restoran tüm izinler alınarak açılmıştır” dedi.

Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşık bir yıldır hizmet veren dünyaca ünlü restoran Nusret’in kapısına gelerek mühür vurdu. Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada “Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevatpaşa Caddesi, No 69’da içkili restaurant olarak hizmet veren ünlü işletmeci Nusret’in mekânının bu sabah ruhsatı olmadığı tespit edilerek işletme; elektrik, doğalgaz ve su tedbirleri emniyete alındıktan sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi” dedi.



