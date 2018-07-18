Nusret yeni videosuyla gülmekten kırdı geçirdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Sosyete Kasabı Nusret Gökçe videosuyla takipçilerini kırdı geçirdi.

ŞOVU İZLERKEN SANDALYEDEN DÜŞTÜ Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin et şovu sırasında o anları kaydetmek isteyen müşterisinin yere düşme görüntüsü sosyal medyayı kırdı geçirdi. Nusret'i videoya almak isteyen hayranı yere düşer düşmez kalkarak video çekmeye devam etti.

BOZUNTUYA VERMEDİ Sosyete Kasabı Nusret "Durma parçala dedi" notuyla paylaştığı videoda, müşterisi yere düşmesine rağmen şovuna ara vermedi. Yere düşen adamı garsonlar yerden kaldırdı. Nusret'in hayranı hiç bozuntuya vermeden video çekmeye devam etti.