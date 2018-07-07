Nusret, ABD'nin ünlü Times Meydanı'nın ortasında soyundu!

Sosyete kasabı Nusret sansasyon yaratacak bir paylaşıma daha imza attı. Instagramı en aktif kullanan ünlerinin başında gelen Nusret, önce New York'un ünlü Times Meydanı'nda ip atladı sonra soyundu.

ABD'NİN GÖBEĞİNDE SOYUNDU Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Nusret'in Times Meyda'nında ip atlayarak başladığı videosunu, soyunarak bitirdi. Ayrıca Nusret ne kadar terlediğini göstermek için beyaz atletinin suyunu sıktı.

KOŞU BANDINDA ÜSTÜ ÇIPLAK KOŞMUŞTU Daha öncede bir çok spor videosuyla gündeme gelen Nusret, koşu bandında üstü çıplak koştuğu videosunu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yayınlamıştı.