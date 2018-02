Nurseli İdiz'den itiraf: Şişman olmasam yine soyunurum

Kanal D’de günlük diziye başladın, her sabah 6’da settesin. Ne kadar oldu ‘Hıçkırık’ çekimlerine başlayalı?

Birkaç ay oldu. Her şey yolunda. Sabır gerektiren bir iş. Hafta içi her gün yayınlanacak. Alışılagelmiş günlük dizilerin üstünde bir kalitede. Prodüksiyon çok güçlü. Mutluyum bu işte olmaktan. Zaten ne kadar meşgul olursam o kadar iyi. Ömrüm boyu hep meşgul oldum ben. Ne zaman boşluğa düşsem sıkıntı çıkıyor.