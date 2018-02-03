Nurseli İdiz'den itiraf: Şişman olmasam yine soyunurum

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan usta oyuncu Nurseli İdiz, Kanal D'de ekranlara gelen ‘Hıçkırık’ dizisiyle yeniden izleyicinin karşısına çıktı. Posta gazetesinden Behzat Uygar'a konuşan Nurseli İdiz, 1993’te ‘Kız Kulesi Aşıkları’ filminde çıplak yüzme ve sevişme sahnelerinin hatırlatılması üzerine ''Başka ülkeye kaçmayı planladım. Kendimi Hollywood’da Demi Moore sanıp çekiverdim. O zaman daha deliymişim. Güzeldi yahu, iddialı filmdi. Bu kadar şişman olmasam yine yaparım. Ne var, film iyi olsun yeter ki.'' ifadelerini kullandı.

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Kanal D’de günlük diziye başladın, her sabah 6’da settesin. Ne kadar oldu ‘Hıçkırık’ çekimlerine başlayalı?

Birkaç ay oldu. Her şey yolunda. Sabır gerektiren bir iş. Hafta içi her gün yayınlanacak. Alışılagelmiş günlük dizilerin üstünde bir kalitede. Prodüksiyon çok güçlü. Mutluyum bu işte olmaktan. Zaten ne kadar meşgul olursam o kadar iyi. Ömrüm boyu hep meşgul oldum ben. Ne zaman boşluğa düşsem sıkıntı çıkıyor. Twitter

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Tiyatro ne alemde?

İnşallah bir sene sonra olacak. Camiada ve hayatta özür borçlu olduğum insanlar var, onları da zamanı gelince telafi edeceğim. Üzdüğüm insanların listesi var bende, yazdım. Çok değil ama var. Beni üzenler de kendileri için bir liste yapsınlar ama. Herkes keşke bu kadar dürüst olsa. Hayat çok kısa.

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