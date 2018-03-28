Nursel Köse kimdir Avlu dizisi Kudret Öztürk nam salmış koğuş ağası!

Nursel Köse kimdir, aslen nereli kaç yaşında soruları Avlu dizisindeki performansının ardından merak konusu oldu. Star Tv'deki Avlu dizisinde Kudret Öztürk karakterini canlandıran Nursel Köse dediğim dedik, son derece zeki bir kadındır. Koğuş ağası olan Kudret Öztürk, hep bir adım ileriyi planlayan laflarıyla karşısındaki mıh gibi susturan bir kadındır. Tek düşmanı koğuş ağalığı için onunla savaş halinde olan Azra'dır.

NURSEL KÖSE KİMDİR: Malatya doğumlu olan Köse,17 yaşında üniversite için Almanya'ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi'nde Mimarlık okuduktan sonra kısa bir süre mesleğini yapmıştır. Daha sonra psikoterapist olan arkadaşı Serpil Pak ile kabare yapmaya başladı. İlk kadın kabare grubunu kurdu. Grubun adı "Die Bodenkosmetikerinnen" yani "Yer Kozmetikçileri" di. Bu kabare ile Berlin'de büyük başarı yakaladı, kabarenin yıldızı olarak tanındı. Bunun dışında radyo tiyatroları ve şiirler yazdı.

Hem Alman hem de Türk dizi ve filmlerinde oynadı.2007 yapımı Yaşamın Kıyısında filmiyle adını tüm dünyaya duyurdu, oyunculuğuyla Anam ve Yaşamın Kıyısında filmleriyle büyük beyeni topladı. 2007 Münster Film Festivali'nde jüride yer aldı ve onur konuğu oldu. San Franciso'da yapılan Berlin Beyond Film Festivali'nde onur konuğu oldu.Türk-ALman oyuncu olarak tanınmaktadır. 1992 yılından beri stand-up yapan oyuncu şu sıralar yeni bir stand-up çalışmaları içerisindedir.

Nursel Köse, çok sayıda projede rol almış olmasına rağmen Paramparça dizisinde canlandırdığı Keriman karakteri sayesinde mesleki hayatında zirveye ulaşmıştır. Kimdir bu Nursel Köse diyen kişilerin büyük kısmı Paramparça dizisindeki Keriman karakterinin kim olduğunu merak etmektedir. Bu nedenden dolayı Nursel Köse kaç yaşında ve nereli gibi bilgiler ulaşabileceğiniz Vikipedi bilgilerini sayfamızda yayınlayacağız. Bu sayede hem oyunculuk alanındaki başarısı hem de güzel fiziği ile dikkat çeken oyuncu hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Paramparça dizisinde Keriman karakterini canlandıran Nursel Köse, 1 Ocak 1970 tarihinde dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri oyuncu olmayı istemesine rağmen gelecek kaygısı duymamak adına Almanya’ya giden oyuncu burada mimarlık eğitimi aldı. Mimarlık eğitimi aldığı yıllarda şair ruhu ortaya çıkan oyuncu şairlik alanında çalışmalar yaptı ve yapmaya devam etmektedir. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan Nursel Köse Hanımefendinin burada çok sayıda oyun yazdığı ve yazdığı bu oyunlarının büyük bölümünde rol aldığı biliniyor.

Almanya’da ikamet ettiği yıllarda Yer Kozmetikçileri adlı bir kabare grubu kurduğu bilinmektedir. Kurmuş olduğu bu grupta yazarlık yaparak grubun herkes tarafından tanınan bir grup olmasını sağladığı bilinmektedir.

KUDRET ÖZTÜRK – Nursel Köse: Çok zeki bir kadın. Her adımını ince eleyip sık dokuyarak atıyor. Stratejik. Az konuşuyor. Lafları insanı yerine mıhlayacak güçte. Erken yaşta babasız kalmış. Kötü yola düşmenin sınırından dönmüş ve adım adım kendine bir imparatorluk kurmuş. Cezaevinin korkulan ve nam salmış diğer ağası.

AVLU KONUSU NEDİR: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İDDİALI İSİM: Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

YÜKSEL AKSU KİMDİR: Yüksel Aksu kimdir, Dondurmam Gaymak filminin yönetmenidir.

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla‘nın Ula ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sin mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Yüksel Aksu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler verdi.

1997 yılında başrollerinde Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey‘in oynadığı “İnce İnce Yasemince” adlı televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

1999 – 2001 yılları arasında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu, Nihat Durak, Emine Karagüllü ekibinin yaptığı “Yılan Hikayesi” adlı dizide Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Süleyman Turan, Emre Kınay, Nail Kırmızıgül, Hakan Bilgin, Ferhat Yılmaz, Bülent Şakrak, Görkem Yeltan, Bülent Polat gibi oyuncular oynadı.

2005 yılında yapımcılığını yaptığı, senaryosunu yazığı “Dondurmam Gaymak” filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde sadece profesyonel oyuncu olarak Turan Özdemir oynarken oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşturuldu. Bu film ile de birçok ödül aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Entelköy Efeköy’e Karşı” filminde başrollerde Şahin Irmak oynadı.

2015 yılında başrolünde Cem Yılmaz‘ın oynadığı “İftarlık Gazoz” filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.