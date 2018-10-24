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Nuri Şahin: Benim için lotoda 6 bulmak gibi

Nuri Şahin: Benim için lotoda 6 bulmak gibi

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e transfer olan Nuri Şahin'in, "Werder Bremen benim için lotoda altıyı yakalamak gibi bir şey" dediği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 11:28 - Güncelleme: 24-10-2018 11:28

Alman Bild Gazetesi İnternet sayfasında yer verdiği bir haberinde, Nuri Şahin'in Sport Bild'e verdiği röportajı okurlarına aktardı.

Bild, Nuri Şahin'in Bundesliga'da üçüncü sırada olan ve Avrupa liglerini hedefleyen Werder Bremen'de mutlu olduğunu ve "Bu külüpte olmak lotto'da altıyı yakalamak gibi bir şey" dediğini aktardı.

''POTANSİYELİ OLAN BİR KULÜPTEYİM''
Tecrübeli oyuncu Nuri Şahin'in Bundesliga'da en genç profesyonel olan futbolcular arasında yer alması da haberde hatırlatılırken başarılı oyuncunun şu sözlerine yer verildi: "Potansiyeli olan bir kulüpteyim, gelecek için hedefleri olan bir kulüp Werder Bremen. Aynı şekilde bir çok hedefi olan bir hoca var takımın başında. Hocamız Florian Kohfeldt, çok çalışıyor, ne zaman gelsem kulüpte, evine ne zaman vakit ayırıyor diye aklıma geliyor.

''BAŞARILI BİR HOCA''
Mesleğini çok seviyor, çok da çalışıyor. Kendisiyle iyi anlaşıyoruz, birlikte çalıştığımız için memnunum. Bana da ihtiyacı olduğunu hissediyorum ve bunun içinde yardımcı olabilmek için ben de çok çalışıyorum. Florian Kohfeldt, son üç dört yıldır oldukça başarılara imza atmış bir teknik direktör, gelecekte çokta büyük görevlere gelebileceğini düşünüyorum." 

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Kaynak : DHA

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