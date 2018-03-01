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Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı! Nuri Pakdil kimdir?

Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı! Nuri Pakdil kimdir?

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil’in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı. Nuri Pakdil kimdir?

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 00:25 - Güncelleme: 01-03-2018 00:25

Cahit Zarifoğlu’nun 'Yedi Güzel Adam’ kitabında bahsettiği yakın arkadaşlarından Rasim Özdenören, Giresun’da Eğitim Bir Sen tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Konferans öncesi ‘Nuri ağabey’ dediği 84 yaşındaki Nuri Pakdil’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Özdenören, Pakdil’in yakınları ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Pakdil’in sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Özdenören, “Şu anda bir hastanede yatmakta olduğunu öğrendim. İnşallah vahim bir durum söz konusu değildir. Kendisine acil şifalar diliyorum. Nuri ağabeyimiz kontrol amacıyla da zaman zaman hastaneye gidiyor, sağlığını ihmal etmiyor. Umarım ki bu da o kontrollerden birisi olsun” dedi. 

Nuri Pakdil kimdir?

Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiir ve deneme türündeki ilk çalışmalarını Maraş’ta Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı.

1954-1955 senesinde henüz lisedeyken Hamle isimli dergisini yayınlamaya başladı.

1964 senesinde İstanbul’da, bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 senesinin Şubat ayında Edebiyat Dergisi’ni, 1972 senesinde de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları’nın ilk kitabı Batı Notları’dır.

Edebiyat Dergisi, yayın hayatına 1988 senesinde ara verdi.

Edebiyat Dergisi Yayınları 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan toplam 45 kitap yayımlandı.

Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı. Aynı yıl yaptığı açıklamada “Muhafazakar değilim, devrimciyim!” ifadelerini kullanarak, sağcı veya solcu olmadığını, “İslamcı” olduğunu söyledi.

Pakdil, marksizme ve komünizme yakınlık hissetmediğini fakat ilgiyle izlediğini de açıklamıştır.

ESERLERİNDEN BAZILARI

Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974.

Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980.

Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984.

Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997.

Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998.

Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mart 2018 01:15 AKP başkanlığı kapmak, MHP ise barajı aşmak için ittifaka girdiler. Oysa birbirleri hakkında daha düne kadar neler demiyorlardı?

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