Nuri Alço'yu isyan ettiren olay! Emniyeti göreve çağırdı

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında Ayşen Gruda'nın cenaze töreninde yaşadığı talihsiz bir olayı anlattı ve emniyetin cenazelerde daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı.

Nuri Alço'yu isyan ettiren olay! Emniyeti göreve çağırdı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Nuri Alço, Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde yaşadığı talihsiz bir olayı ise ilk kez anlattı.

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Nuri Alço'yu isyan ettiren olay! Emniyeti göreve çağırdı

Geçtiğimiz günlerde kansere yenik düşerek hayatını kaybeden meslektaşı Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, yaşanan kargaşada cebindeki 5 bin TL'nin çalındığını söyledi. Oya Aydoğan'ın cenazesinde de aynı olayın başına geldiğini hatırlatan ünlü oyuncu, şunları dile getirerek emniyeti göreve çağırdı;

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Nuri Alço'yu isyan ettiren olay! Emniyeti göreve çağırdı

"Bütün ünlüleri görmek için oraya gelenlerin haddi hesabı yok. Ayrıca bu cenazeyi fırsat kollayan fırsatçılar da çok. Daha önce bir cenazede param çalınmıştı. Bu törende de aynı olay başıma geldi. Paltomun cebinden 4 buçuk 5 bin liram nasıl gitti anlamadım...

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Nuri Alço'yu isyan ettiren olay! Emniyeti göreve çağırdı

Ev kirasını hazırlamıştım onu verecektim. O param gitti. Böyle günleri fırsat bilenler var. Böyle günlerde emniyetin çalışması lazım. Oradaki cepçilerin, hırsızların birçoğunu biliyorsunuz."

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