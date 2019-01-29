Nuri Alço'yu isyan ettiren olay! Emniyeti göreve çağırdı

"Bütün ünlüleri görmek için oraya gelenlerin haddi hesabı yok. Ayrıca bu cenazeyi fırsat kollayan fırsatçılar da çok. Daha önce bir cenazede param çalınmıştı. Bu törende de aynı olay başıma geldi. Paltomun cebinden 4 buçuk 5 bin liram nasıl gitti anlamadım...