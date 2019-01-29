Nuri Alço'yu isyan ettiren olay! Emniyeti göreve çağırdı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Nuri Alço, Kanal D'de ekrana gelen 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde yaşadığı talihsiz bir olayı ise ilk kez anlattı.
Geçtiğimiz günlerde kansere yenik düşerek hayatını kaybeden meslektaşı Ayşen Gruda'nın cenaze törenine katılan Alço, yaşanan kargaşada cebindeki 5 bin TL'nin çalındığını söyledi. Oya Aydoğan'ın cenazesinde de aynı olayın başına geldiğini hatırlatan ünlü oyuncu, şunları dile getirerek emniyeti göreve çağırdı;
Ev kirasını hazırlamıştım onu verecektim. O param gitti. Böyle günleri fırsat bilenler var. Böyle günlerde emniyetin çalışması lazım. Oradaki cepçilerin, hırsızların birçoğunu biliyorsunuz."
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER