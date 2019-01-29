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Nuri Alço'nun çocuğu var mı kaç kere evlendi ilk karısı kim?

Nuri Alço'nun çocuğu var mı kaç kere evlendi ilk karısı kim?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço sanat camiasında kötü günün dostu olarak biliniyor. Kötü karakterlere hayat veren sevilen oyuncu Nuri Alço 1951 doğumlu ve aslen Eskişehirli. Günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşen Nuri Alço sadece bir kez evlenmiştir. 1988 boşanmış ve daha evlenmemiştir.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 09:50 - Güncelleme: 29-01-2019 09:50

Gazoz ile özdeşleşen Yeşilçam'ın başarılı oyuncusu Nuri Alço'nun hayatı merak edilenler arasına girdi. Sanat dünyasında vefası ile tanınan Nuri Alço, aslen Eskişehirli ve 1951 yılında doğdu. Özel hayatında çok dikkatli olan Nuri Alço sadece bir kez evlilik yaptı. 1988 yılında boşandı ve o günden sonra daha evlenmedi. Nuri Alço'nun çocuğu yoktur. 

Yeşilçam'da rol aldığı filmler ve canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Nuri Alço, bugünde sanat camiasında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Nuri Alço hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Nuri Alço'nun kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte başarılı sanatçı Nuri Alço hakkında tüm merak edilenler...

NURİ ALÇO KİMDİR: Yeşilçam'da canlandırıdğı kötü adam karakterleri ile akıllarda kalan Nuri Alço, 1951 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300'e yakın filmde irili ufaklı rollerde yer alan Nuri Alço, ilkokul ve lise eğitimini doğduğu Eskişehir'de tamamlamasının ardından vatani görevini Erzincan ve Erzurum'da yaptı. Gençliğinde, Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol ile ilgilendi.

Askerliği bittikten sonra, bir bankada kredi istihbarat servisinde şef olarak çalışan Nuri Alço, daha sonra büyük bir ilaç firmasında bölge temsilciliği görevini üstlendi. İş hayatını sürdürürken, Ses ve Hayat dergilerinin seçmelerine katılan Nuri Alço, dereceye girince işini bırakıp İstanbul'a yerleşme kararı aldı.

İstanbul'a gelince bir süre, Kelebek, Saklambaç ve Günaydın gazetelerindeki fotoromanlarda oynayan Nuri Alço, zamanla o dönemin birçok ünlü markasında mankenlik yapmaya başladı. 1977 sinema sektörüne adam atan Nuri Alço, ilk filmi olan "Ah Bu Ne Dünya"da Ünsal Emre ve Sevda Karaca ile birlikte rol aldı.

Yeşilçam'da oynadığı kötü adam karakterleri sayesinde büyük ün kazanan Nuri Alço bugüne kadar birçok film projesinde yer almıştır. Türk Sineması'nın unutulmaz isimlerinden olan Nuri Alço günümüzde, "gazoz" ile özdeşleşmiştir.

Hayatı boyunca bir evlilik yapan Nuri Alço'nun bu evliliği 1988 yılında bitmiş ve bir daha evlenmemiştir.

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