Nuri Alço'dan MHP Genel Merkezine ziyaret

Siyasi partiler Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu süreçte partilerin adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim konuşuluyor. MHP’nin Melih Gökçek ve Bedrettin Dalan açıklamasından sonra ünlü bir isim MHP Genel Merkezini ziyaret etti.

Canlandırdığı kötü adam karakteriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinen sanatçı Nuri Alço, MHP Genel Merkezini ziyaret etti ve Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile görüştü.

Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu belirten Yönter ‘'Türk sinemasının duayen isimlerinden Nuri Alço ile Türk futbolunun yüz aklarından değerli hemşerim Ceylan Çalışkan ziyaretime geldiler, kendilerine teşekkür ederim'' dedi.