Nurgül Yeşilçay'la sevgilisi ev alışverişinde

Aşk orucunu yaklaşık üç ay önce yapımcı Necati Kocabay ile bozan oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün sevgilisiyle Nişantaşı'nda alışveriş yaptı.

Ortalıkta pek görünmeyen aşıklar, karşılarında gazetecileri görünce bir hayli şaşırdı. Önce panikleyen çift, daha sonra objektiflere gülümsedi. Birlikte yaşamaya başlayan çift, ev eşyası satan bir mağazaya girerek uzun süre alışveriş yaptı.



