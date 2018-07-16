Nurgül Yeşilçay'ın başı tacizcilerle dertte! Tek tek ifşa etti

Nurgül Yeşilçay'ın başı tacizcilerle dertte. Önceki gün pek çok farklı numaradan aranan Nurgül Yeşilçay, olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Numarasının otobüs duraklarında yazıldığını öğrenen 42 yaşındaki oyuncu, tacizcileri sosyal medya hesaplarından ifşa etti. Yeşilçay, bir tacizcisinin, "Numaranı paylaşsam bilgisayarına ve telefonuna hediye yollarlar. Özel hayatın meydana çıkar" tehdidini de sosyal medyada paylaşıp, yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi.

BÖLÜM BAŞINA 150 BİN TL ALACAK: Öte yandan Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen bir yıl aradan sonra birlikte ekrana dönüyor. İkili, Show TV'de başlayacak Gülperi adlı dizide başrolü paylaşacak. Senaryosunu Eylem Canpolat ile Sema Ergenekon'un yazdığı dizi, Fatma Girik'in 1982’de oynadığı Gülsüm Ana filminden esinlendi. Posta’nın haberine göre Gülperi'ye hayat verecek Nurgül Yeşilçay bölüm başına 150 bin lira, gençlik aşkı Avukat Kadir'i canlandıracak olan Timuçin Esen ise 50 bin lira alacak.