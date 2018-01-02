Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken İran paylaşımı!

Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken İran paylaşımı!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, İran'da perşembe gününden bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler hakkında paylaşımda bulundu. En son İranlı yönetmen Bayram Fazlı'nın ‘Güzel Cin’ filminde oynayan Nurgül Yeşilçay, İran'da yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken İran paylaşımı!

Gezi Parkı olaylarında en ön sıralarda yer alan Nurgül Yeşilçay, "Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim.” sözleriyle göstericilerin dış güçler tarafından desteklendiğini belirtti.

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Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken İran paylaşımı!

Nurgül Yeşilçay'ın rol aldığı Güzel Cin filminden kareler...

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Nurgül Yeşilçay'dan dikkat çeken İran paylaşımı!

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