Nurgül Yeşilçay'a ne olmuş öyle? Ortalık fena karıştı

Yeni bir projeye başlayan oyuncu Nurgül Yeşilçay yeni dizisinin setinde objektiflere takıldı. Yüzü dolgu ve botokstan şişen oyuncu görüntü vermek istemeyince 20 kişilik set ekibi etten duvar ördü, gergin anlar yaşandı.

Nurgül Yeşilçay'a ne olmuş öyle? Ortalık fena karıştı

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın (41) başrolde yer aldığı Gülperi dizisinin Bebek’teki çekimleri gergin başladı. Sette görüntülenen oyuncu, üç farklı mekanda kamera karşısına geçti. Milliyet'in haberine göre;: gün boyu çalışan Yeşilçay, hayranlarının yoğun ilgisi yüzünden zor anlar yaşadı.

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Nurgül Yeşilçay'a ne olmuş öyle? Ortalık fena karıştı

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİK DİKKAT ÇEKTİ: Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı botoks ve dolgular nedeniyle eleştirilen Yeşilçay, bu müdahaleler nedeniyle pişmanlık duyduğunu açıklamıştı. Ancak oyuncunun yanak ve göz altlarındaki şişlikler, akıllara ‘Yine mi botoks yaptırdı?’ sorusunu getirdi. Gazetecilerle adeta köşe kapmaca oynayan sanatçı, etrafını saran 20 kişilik ekibini yanından ayırmadı.

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Nurgül Yeşilçay'a ne olmuş öyle? Ortalık fena karıştı

Fotoğraf çekilmesine tepki gösteren bazı çalışanlar, muhabirlerin işini yapmasına engel oldu.

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Nurgül Yeşilçay'a ne olmuş öyle? Ortalık fena karıştı

Bölüm başına 150 bin TL kazanacağı iddia edilen oyuncu dizide, üç çocuklu kapıcı Gülperi’ye hayat veriyor.

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