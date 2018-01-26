Nurgül Yeşilçay ve Mahsun Kırmızıgül'den bomba sürpriz! Tam 13 yıl aradan sonra...

Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat’ın senaryosunu yazdığı dizi için Nurgül Yeşilçay, “Timur Savcı ile bir dizi hazırlığında olduğumuz doğrudur. Senaryo henüz yazım aşamasında ve bitmedi. Senaryo bittiğinde oyuncu kadrosu oluşturulacak” şeklinde konuştu.