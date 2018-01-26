Nurgül Yeşilçay ve Mahsun Kırmızıgül'den bomba sürpriz! Tam 13 yıl aradan sonra...

Nurgül Yeşilçay ve Mahsun Kırmızıgül'den bomba sürpriz! Tam 13 yıl aradan sonra...

Müzik hayatını bırakarak kariyerine beyazperdede devam eden Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl aradan sonra televizyon ekranına dönüyor. Kırmızıgül, 1982 yılına ait ‘Gülsüm Ana’ filminden esinlenerek yazılan dizide Nurgül Yeşilçay’la başrol oynayacak.

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Nurgül Yeşilçay ve Mahsun Kırmızıgül'den bomba sürpriz! Tam 13 yıl aradan sonra...

Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat’ın senaryosunu yazdığı dizi için Nurgül Yeşilçay, “Timur Savcı ile bir dizi hazırlığında olduğumuz doğrudur. Senaryo henüz yazım aşamasında ve bitmedi. Senaryo bittiğinde oyuncu kadrosu oluşturulacak” şeklinde konuştu.

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Nurgül Yeşilçay ve Mahsun Kırmızıgül'den bomba sürpriz! Tam 13 yıl aradan sonra...

Dizinin başrol oyuncuları Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay’ın yapım şirketiyle prensipte anlaştığı ancak resmi imzaların atılmadığı öğrenildi.

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Nurgül Yeşilçay ve Mahsun Kırmızıgül'den bomba sürpriz! Tam 13 yıl aradan sonra...

Her ne kadar senaryoda değişiklik yapılacak olsa da Memduh Ün'ün yönettiği 1982 yapımı ‘Gülsüm Ana’ filmi, çocuklarıyla kan davasından kaçıp büyük şehirde kapıcılık yapan çilekeş bir köylü kadınının büyük mücadelesini konu alıyordu.

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