Nurgül Yeşilçay itiraf etti! Bin pişman ama...

Yeni yılda daha genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay pek çok ünlü oyuncunun tercih ettiği botoksu denemişti. Botoks yaptırdıktan sonra yeni halini sosyal medya hesaplarından paylaşan Nurgül Yeşilçay'a hayranları "Kendine niye kıydın" diye tepki göstermişti. Güzel oyuncu da yaptığına pişman oldu... Dün gazeteciler karşısında da botoks yaptırdığına pişman olduğunu itiraf ederken, "Boşlukta olduğum için yaptırdım ama çok pişman oldum" dedi...