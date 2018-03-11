Nurgül Yeşilçay itiraf etti! Bin pişman ama...

Yüzüne botoks yaptırarak kendine kıyanlar kervanına katılan güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, yaptığına pişman oldu... Yeşilçay, "Boşlukta olduğum için yaptırdım ama çok pişman oldum" dedi...

Nurgül Yeşilçay itiraf etti! Bin pişman ama...

Yeni yılda daha genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay pek çok ünlü oyuncunun tercih ettiği botoksu denemişti. Botoks yaptırdıktan sonra yeni halini sosyal medya hesaplarından paylaşan Nurgül Yeşilçay'a hayranları "Kendine niye kıydın" diye tepki göstermişti. Güzel oyuncu da yaptığına pişman oldu... Dün gazeteciler karşısında da botoks yaptırdığına pişman olduğunu itiraf ederken, "Boşlukta olduğum için yaptırdım ama çok pişman oldum" dedi...

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Nurgül Yeşilçay itiraf etti! Bin pişman ama...

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay önceki akşam Nişantaşı’nda bir mekânda görüntülendi. Mekân çıkışı muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, “Yeni bir projeniz var mı” sorusuna “Şu an boştayım, eylül ayına kadar hiçbir projem yok” dedi.

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Nurgül Yeşilçay itiraf etti! Bin pişman ama...

Yüzüne yaptırdığı botoks nedeniyle eleştirilen Yeşilçay, pişman olduğunu da itiraf etti: “Daha önce hiç yaptırmadığım bir şeydi. Boşlukta olduğum için yaptırdım ama çok pişman oldum. Zaten gördüğünüz gibi botoksun etkileri kalmadı yüzümde” dedi.

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Nurgül Yeşilçay itiraf etti! Bin pişman ama...

İşte Nurgül Yeşilçay'a sosyal medya hesabı üzerinden gelen tepkilerden bazıları...

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