Nurgül Yeşilçay görüntülendiğini fark edince bakın ne yaptı!

Nurgül Yeşilçay önceki akşam Kuruçeşme'de bir restoranda erkek arkadaşıyla yemek yerden görüntülendi. Samimi tavırlar sergileyen güzel oyuncu kameralar farkedince apar topar yerini değiştirdi.

Nurgül Yeşilçay görüntülendiğini fark edince bakın ne yaptı!

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Kuruçeşme’deki İnari adlı Uzak Doğu restoranında bir erkek arkadaşıyla baş başa yemek yerken görüntülendi. Uzun süre sohbet eden ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Bir ara makyajını tazelemek için masadan kalkan Nurgül Yeşilçay, geri döndüğünde bu kez erkek arkadaşının yanına oturdu. Yeşilçay, o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti.

19
Nurgül Yeşilçay görüntülendiğini fark edince bakın ne yaptı!

Önce yerini değiştirip masanın karşısına geçen güzel oyuncu, ardından mekanı tek başına terk etti. Nurgül Yeşilçay’ın erkek arkadaşı elleriyle yüzünü gizleyerek fotoğrafının çekilmesini engellemeye çalıştı. Öte yandan Yeşilçay, bir süre önce Ankaralı işadamı Özgür İnal’la olan ilişkisini bitirmişti.

29
Nurgül Yeşilçay görüntülendiğini fark edince bakın ne yaptı!

39
Nurgül Yeşilçay görüntülendiğini fark edince bakın ne yaptı!

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro