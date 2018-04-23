Nurgül Yeşilçay görüntülendiğini fark edince bakın ne yaptı!

Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Kuruçeşme’deki İnari adlı Uzak Doğu restoranında bir erkek arkadaşıyla baş başa yemek yerken görüntülendi. Uzun süre sohbet eden ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Bir ara makyajını tazelemek için masadan kalkan Nurgül Yeşilçay, geri döndüğünde bu kez erkek arkadaşının yanına oturdu. Yeşilçay, o sırada fotoğraflarının çekildiğini fark etti.