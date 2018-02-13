Nurgül Yeşilçay da kendine kıydı! Görenler şok oldu...

Yeni yılda daha genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay pek çok ünlü oyuncunun tercih ettiği botoksu denedi. 2 yıl önce Paramparça dizisinde Nurgül Yeşilçay’ın göz altı halkaları ve yüzündeki lekeler ‘dijital botoks’la yok edilmiş ve bu konu uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Görünen o ki Nurgül Yeşilçay, bu sanal işlemden sadece birkaç yıl sonra gerçekten botoks yaptırma ihtiyacı hissetti. Paylaştığı fotoğraflar takipçilerini şaşırttı...