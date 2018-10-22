Nurettin Yıldız'dan skandal ötesi sözler! Kadınlara 'puan' verdi...

SOSYAL Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, "6 yaşında çocukla evlenilebileceği" ve "asansörde halvet olabileceği" gibi skandal fetvalarına bir yenisini daha ekledi. Kadınlara kendine göre puan veren Yıldız, "Tesettürle para etmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

Nurettin Yıldız, "Kadın, bu Avrupalılar gibi çıplak gezinse 60-70 puanlık bir kadın, bir tesettürle 90 puanlık kadın oluyor, yani çekicilik, cazibe açısından… Çıplaklığı para etmiyor, etek giyse para etmiyor, tesettürle para etmeye başlıyor" dedi. İşte o skandal sözlerin videosu...

KADINLAR DAYAK YİYOSA ŞÜKRETSİNLER... Öte yandan, "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen Nurettin Yıldız'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan tepki gelmişti. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyleyerek, “Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur” demişti.