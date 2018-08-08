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Nurettin Veren: O gizli kasete el konulsun

Nurettin Veren: O gizli kasete el konulsun

Akit gazetesi yazarı Nurettin Veren, bugünkü köşesinde FETÖ ile ilgili verdiği bilgilerin hala ortaya çıkarılmadığını belirten bir yazı yazdı.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 11:26 - Güncelleme: 08-08-2018 11:26

Yapılanma içinde önemli görevlerde bulunan ve yıllar önce FETÖ ile bağlantısını koparan Akit yazarı Nurettin Veren bugünkü yazısında yıllar önce Genelkurmay'a verdiği kaseti gündeme taşıdı. FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilerin yer aldığını söylediği kasetin gündeme getirilmemesini eleştiren Veren, Benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır? diye sordu.

FETÖ ile mücadelede yeni sistemle birlikte yeni bir komisyon kurulması gerektiğini savunan Veren, dünyanın farklı ülkelerine kaçmış FETÖ'cülerin itirafçı olarak bu komisyona bilgi verebileceklerini yazdı. Veren'in bir de FETÖ ile mücadele konusunda eleştirisi vardı.

İşte Veren'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

...Türkiye'ye geri dönmek isteyen pişmanlık ve itirafçılık yasasıyla FETÖ’den kurtulmak isteyenler, bu kurulacak olan komisyona gelerek de pek çok bilgi verebilirler.

Kapıyı pencereyi sımsıkı kapatıp, herkesi FETÖ’ye gitmeye ve sığınmaya mecbur ederseniz, aynen daha önceki yıllarda Adnan Oktar’ın kendine köle ettiği ve sığınmaya mecbur ettiği insanlar gibi, raporun hiçbir faydası olmaz. Ben Meclis Araştırma Komisyonuna ifade vermek ve irtibata geçmek istediğim halde, maalesef komisyon benimle görüşmedi. 20 yıldır mücadele eden ve benimle görüşmeyen komisyon, acaba ne işe yarar ve kimlerle görüşür?

FETÖ İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER OLMASINA RAĞMEN...

Daha önceki yıllarda Genelkurmayda vermiş olduğum FETÖ ile ilgili çok önemli bilgiler olmasına rağmen, 8 saatlik bu görüntülü ifadem 2006’dan 2017 yılına kadar, yani 11 yıl ortaya çıkmadı. Daha sonra 2017 yılında Sözcü gazetesi bu kasetin bulunduğunu, Nurettin Veren’in ifade kasetinin kaybolmadığını, şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığının adli emanetinde bulunduğunu açıkladı.

O günkü Genelkurmay Başsavcısı tarafından da doğrulandı ve manşet yapıldı.

HANGİ BÜROKRAT VE SİYASİLER KORUMAK İSTENİYOR

İfademi alan Zekeriya D. isimli savcının da, FETÖ’nün ahlaksız kumpası ile görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığını bizzat kendisi söyledi.
Şimdi aradan geçen bu iki yıla yakın zaman içerisinde, benim Genelkurmaya vermiş olduğum kaset bulunduğu halde, yine ortaya çıkarılamaması ve üzeri örtülmek istenmesi, kimleri, hangi bürokratları ve hangi siyasileri korumak için yapılmaktadır?

GİZLİ KASETE OL KONULSUN

Bu kasetin içeriği çözümlenerek, sayın Başkanımıza ve ilgili bakanlıklara bu kaset iletilmedir. Kaset yine aynı şekilde yok edilebilir ve üstü örtülebilir. Yeni kurulması gereken Meclis Araştırma Komisyonu, ilk iş olarak bu 11 yıl gizli kalmış olan Genelkurmaydaki kasete el koyarak, pek çok gizli olayları ortaya çıkarabilir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • halk 08 Ağustos 2018 12:44 sayın hocam bence komisyonlar ile filan uğraşmayın siz bildiklerinizi birinci elden halka anlatın. onların koruyacak kimseleri yok.

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