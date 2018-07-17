Nurettin Veren kimdir? Aslen nereli çocukları var mı?

Nurettin Veren, 1 Ocak 1948 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Henüz 16 yaşında, Meslek Lisesi'nde okurken Fethullah Gülen ile tanıştı. Lise mezuniyetinin ardından Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitiren Nurettin Veren, ilerleyen dönemlerde Gülen Cemaatinin en önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

İki yıl önce katıldığı bir televizyon programında Veren, FETÖ'yü savunan 6 çocuğunu da sildiğini söylemişti.

YURT DIŞINDAKİ OKULLARI YÖNETTİ: Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nı kuran Nurettin Veren, aynı zamanda Zaman Gazetesi Kurucusu ve eski genel müdürü, Samanyolu TV kurucusu, eski yönetim kurulu üyesi ve ortağı. Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Moğolistan, Arnavutluk ve Romanya'da açılan okulların, üniversitelerin kurucu başkanlığını da yaptı.

FETÖ'DEN İLK AYRILAN İSİMDİ: Fethullah Gülen Amerika'ya yerleştikten sonra cemaatle arasında ihtilaf çıkan Nurettin Veren, Gülen'in güç zehirlenmesi yaşadığını ve Papa talimatıyla Amerika'ya geçtiğini söyledi.

Nurettin Veren, 2005 senesinde Fetö elebaşının CIA ile ortak olduğunu ve Türkiye'nin aleyhinde çeşitli faaliyetler yürüttüğünü deşifre etti.

Bir dönem terörist başı Fetullah Gülen'e iftira iddiasıyla 4 yıl hapis cezası aldı. 35 yıl içerisinde yer aldığı Gülen Örgütü'nü şu sözlerle eleştirerek ayrılmıştı:

-Cemaate bağış yapan işadamlarına, benimle irtibatlarını kesmeleri için yemin ettirildi

-ABD’ye Vatikan’ın desteğiyle gitti, tepkiden çekindiği için hastalığı uydurdu

-Yanında kalanların çoğu ondan dayak yemiştir, biliyorum çünkü falakanın bir ucundan da ben tutuyordum

-Yıllarca ütüsüz pantolon giyerken, şimdi tavşan tüyünden iç çamaşır kullanıyor

-Şömine demiriyle bana vurmaya kalktı. Kendimi sakınmasaydım, ölebilirdim

-Karımı ve çocuklarımı benden uzaklaştırdı. Gülen, insanı inleterek öldürüyor

Nurettin Veren'i kim zehirletti? Gülen'in en nefret ettiği isim