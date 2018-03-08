Nurettin Canikli: Terörle mücadelemiz kesintisiz devam edecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Budapeşte'de Macaristan Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Bakanlığa gelişinde Savunma Bakanı Istvan Simicsko tarafından karşılanan Bakan Canikli için askeri tören düzenlendi.

Canikli'nin tören kıtasını Macarca selamlamasıyla başlayan törende iki ülkenin ulusal marşları askeri bando tarafından çalındı. Geçit töreninin ardından Canikli ve Simicsko önce ikili görüşme gerçekleştirdi, sonrasında heyetler arası görüşmelere başkanlık yaptı.

CANİKLİ TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmelerin ardından Bakanlık binasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Canikli, sözlerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek başladı. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak nitelendirdiği Budapeşte'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Canikli, kendisine ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

''MACAR HALKIYLA ARAMIZDAKİ PROBLEM YOK''

Türkiye ve Macaristan'ı hem NATO içinde güçlü dost, kardeş, müttefik hem de tarihi bağları itibarıyla yakın dostluk, kardeşlik ilişkileri bulunan iki ülke olarak nitelendiren Canikli, "Macar halkı, Türk halkının dostu olan bir halk. Aramızda hiçbir siyasi ya da başka bir problem yok ve olmayacak da." diye konuştu.

Canikli, mevkidaşıyla görüşmelerinde iki ülke arasındaki bütün alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını belirterek, bunlarla ilgili ortak çözüm önerilerini paylaştıklarını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE

Kaçak göçmen ve terörizmle mücadele konularında güçlü bir iradenin kesintisiz sürdürülmesi gerektiğine yönelik ortak görüşün dile getirildiğini dile getiren Bakan Canikli, şöyle devam etti:

"Macaristan'ın kaçak göçmen konusundaki kaygısını, hassasiyetini paylaşıyor ve destekliyoruz. Bu noktada Macaristan'ın özelikle kaçak göçmen akımıyla ilgili olarak olumsuz etkilenmemesi konusunda Türkiye olarak gereken hür türlü çabayı gösteriyor, tedbiri alıyoruz. Bundan sonra da bu konuda yakın ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Canikli, terörle mücadelenin görüşmelerinde önemli bir gündem maddesini oluşturduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye maalesef terör saldırılarıyla en yoğun karşı karşı kalan ve hedef olan bir ülke durumunda. Terörün o bölgeden dünyaya yayılmasını engellemek için Türkiye çok büyük mücadele veriyor, 40 yıldan beri bu mücadeleyi veriyor. Şu anda da TSK bölgede teröristlere karşı çok yoğun bir mücadele içerisinde ve bu mücadelemiz teröristler tamamen temizleninceye kadar kesintisiz, kararlı bir şekilde devam edecek. Burada altının çizilmesi gereken önemli bir nokta, insanlığı, ülkeleri tehdit eden bütün terör örgütleri ve unsurlarına karşı bu mücadelenin ayrım yapılmaksızın kararlılıkla sürdürülmesidir."

SAVUNMA SANAYİ ALANINDA MÜCADELE

Canikli, görüşmede savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesinin de gündeme geldiğini belirterek, Türkiye olarak savunma sanayi alanındaki imkan, kapasite ve birikimlerini Macaristan'la paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Macaristan'ın da bu konudaki imkan ve kabiliyetlerinden faydalanmak istediklerine işaret eden Canikli, hem Macaristan Silahlı Kuvvetleri hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak ortak projelerin iki ülke tarafından eşit şartlar altında birlikte geliştirme ve üretme konusundaki iradenin görüşmelerde dile getirildiğini aktardı.

Canikli, Macaristan Savunma Bakanı Simicsko'nun Gelibolu'da savaşan Macarların anısına bir anıtın yapılmasına yönelik talebine ilişkin, "İnşallah Gelibolu'yla ilgili güzel sonucu en kısa zamanda alacağımızı tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

