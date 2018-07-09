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Nurettin Canikli kimdir aslen nereli eşi Hatice Canikli ve çocukları

Nurettin Canikli kimdir aslen nereli eşi Hatice Canikli ve çocukları

65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Nurettin aslen Giresunlu. Eşi Hatice Canikli ile Nurettin Canikli'nin 4 çocukları bulunuyor. Nurettin Canikli hayatı, biyografisi haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 02:50 - Güncelleme: 09-07-2018 02:50

Nurettin Canikli, 15 Mayıs 1960’da Giresun Alucra‘da doğdu. Baba adı Şevket, anne adı Aişe'dir. İlk ve orta öğrenimini Alucra’da tamamladı. 1974 yılında Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPYO) sınavına girerek Giresun İmam Hatip Lisesi'ni kazandı ve orada okudu. 

1978 yılında ilk tercihi olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirmiştir. Yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde para-banka-finansman alanında tamamlamıştır.

1978 yılında Maliye Müfettiş Muavini oldu. 1985 yılında da yeterlilik sınavını vererek Maliye Müfettişi oldu. 

1993 yılında Maliye Başmüfettişliğine atandı. Aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na, 1996 yılında da Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.1997 yılında İstanbul Defterdarlığı görevine atandı. 1997-2002 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi ve finans konularında 5 yıl süreyle köşe yazarlığı yaptı.

Kurucular kurulu üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 3 Kasım 2002 Genel seçimlerinde Giresun’dan milletvekili oldu. 22. 23. 24. Dönemlerde Giresun Milletvekilliği görevinde bulundu. 22. Dönemde AK Parti Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve TBMM Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. ve 24. Dönemde AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

1 Kasım 2015 Genel seçimlerinden sonra tekrar AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. 65.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Nurettin Canikli İngilizce bilmektedir.

NURETTİN CANİKLİ'NİN EŞİ KİMDİR 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Milli Savunma Bakanı olan Nurettin Canikli, evli ve 4 çocuk babasıdır. Nurettin Canikli'nin eşinin adı Hatice Canikli'dir. 

Nurettin Canikli'nin Furkan Canikli adından bir oğlu var. Furkan Canikli'nin nikah şahitliğini, Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Nurettin Canikli'nin kardeşleri ise Fahrettin Canikli ve Durmuş Canikli'dir. Durmuş Canikli, siyasetin içinden biri.

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Nurettin Canikli
NURETTİN CANİKLİ KİMDİR?

Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı oldu. Peki Nurettin Canikli kimdir? Nurettin Canikli (d. 15 Mayıs 1960, Alucra, Giresun), Türk siyasetçi. Bab

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