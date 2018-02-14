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Nuray Hafiftaş'ın son anlarını anlattı! Elimi bir saat boyunca tutup...

Nuray Hafiftaş'ın son anlarını anlattı! Elimi bir saat boyunca tutup...

Kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Nuray Hafiftaş'ın yakın arkadaşı ünlü sanatçı Müşerref Akay sanatçının son anlarını anlattı. Akay "yoğun bakıma gittiğinde 'Sevgililer Günü'nü kutlayalım.' dedim. O da bana 'Tamam, çok güzel olur.' dedi. Maalesef Sevgililer Günü'nde gitti. Elimi bir saat boyunca hiç bırakmadı. '' dedi.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:35 - Güncelleme: 14-02-2018 15:35

Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Türk sanat müziği sanatçısı Müşerref Akay ise Nuray Hafiftaş'ın sonuna kadar umudunu koruduğunu, hiç umutsuz olmadığını söyledi.

Önceki gece Hafiftaş ile bir arada olduklarını aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Yoğun bakıma gittiğinde 'Sevgililer Günü'nü kutlayalım.' dedim. O da bana 'Tamam, çok güzel olur.' dedi. Maalesef Sevgililer Günü'nde gitti. O kadar sevgiyi seven bir insandı, çocuk gibiydi. Elimi bir saat boyunca hiç bırakmadı. Demek ki biz vedalaşmışız. Kendisi bana 'İyi olacağım.' dedi. Umudu bitmemişti. Demek ki insan inanmıyor. O da başka bir duygu. İnanmadı hiç ölüme. Umudu vardı, güzel planları vardı. Hiç kötü düşünmedi. İyi olacağına inanıyordu. Çünkü burada çok morali yükseldi onun."

Tüm doktorların Hafiftaş'a bebekler gibi baktığını belirten Akay, "Allah bütün hocalarımızdan razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan bin kere razı olsun Allah. Sayın Erol Parlak, Cumhurbaşkanı Sözcümüz İbrahim Kalın, çok kıymetli bakanımız Abdülkadir Aksu. Biraz önce telefon açtılar. Türkiye bence bir kadın ozanını kaybetti. Onun kadar güzel saz çalan yoktu. Sahte bir dünyada hakiki bir insandı o. Hakiki bir Anadolu kızıydı. Yürekliydi, mertti, düzgündü, dürüsttü. Hiç kimseye menfaati için taviz vermedi. Beş kuruş kazandı ama namusu ve şerefiyle kazandı. O benim kader ortağımdı." değerlendirmesinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 14 Şubat 2018 15:59 EN IYISINI ARIF SAGA SORUN O HERSEYI BILMESI LAZIM KOCASI GIBIYDI BIR ZAMANLAR

    CEVAP YAZ 0 1
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KİMDİR ?
Nuray Hafiftaş
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Kolon kanseri ile uzun süredir mücadele eden Nuray Hafiftaş, 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavinin ardından hastalığı nükseden ve yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş'ın durumu hakkında doktorlar zaten umut

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