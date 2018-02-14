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Nuray Hafiftaş'ın cenazesi hangi camiden ne zaman kalkacak?

Nuray Hafiftaş'ın cenazesi hangi camiden ne zaman kalkacak?

53 yaşında kansere yenik düşen Nuray Hafiftaş'ın cenazesi yarın yani 14 Şubat perşembe günü kaldırılacak. Nuray Hafiftaş'ın cenazesinin kaldıralacağı cami ve namaz vakti de belli oldu. İşte cenaze programıyla ilgili bilgiler;

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:25 - Güncelleme: 14-02-2018 15:25

Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş 2 Şubat'ta taburcu edilmiş ancak dün gece yoğun bakıma kaldırılmıştı. Nuray Hafiftaş saat 12.56'da son nefesini verdi.

NURAY HAFİFTAŞ'IN CENAZESİ 15 ŞUBAT'TA:  Nuray Hafiftaş, yarın 15 şubat perşembe günü cenazesi kaldırılacak. Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NURAY HAFİFTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI : Nuray Hafiftaş'ın instagram hesabından yaptığı son paylaşımı bu oldu. Instagram sayfasının başına Allah Büyük yazan Nuray Hafiftaş, hastaneden 2 Şubat tarihinde taburcu olmuştu.

53 yaşındaki Nuray Hafiftaş'ın durumunun kötü olduğunu Türk Sanat Müziği sanatçısı Müşerref Akay bu sabah 'doktorlar her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş' sözleriyle duyurmuştu.

Nuray Hafiftaş kimdir? Eşi ve çocukları var mı nereli kaç yaşında?

Nuray Hafiftaş'ın hiç bilinmeyen kardeşi kimdir?

 

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KİMDİR ?
Nuray Hafiftaş
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Kolon kanseri ile uzun süredir mücadele eden Nuray Hafiftaş, 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavinin ardından hastalığı nükseden ve yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş'ın durumu hakkında doktorlar zaten umut

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