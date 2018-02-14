Nuray Hafiftaş'ın cenazesi hangi camiden ne zaman kalkacak?

Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş 2 Şubat'ta taburcu edilmiş ancak dün gece yoğun bakıma kaldırılmıştı. Nuray Hafiftaş saat 12.56'da son nefesini verdi.

NURAY HAFİFTAŞ'IN CENAZESİ 15 ŞUBAT'TA: Nuray Hafiftaş, yarın 15 şubat perşembe günü cenazesi kaldırılacak. Alınan bilgiye göre, Nuray Hafiftaş için yarın ikindi vakti Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçının cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

NURAY HAFİFTAŞ'IN SON PAYLAŞIMI : Nuray Hafiftaş'ın instagram hesabından yaptığı son paylaşımı bu oldu. Instagram sayfasının başına Allah Büyük yazan Nuray Hafiftaş, hastaneden 2 Şubat tarihinde taburcu olmuştu.

53 yaşındaki Nuray Hafiftaş'ın durumunun kötü olduğunu Türk Sanat Müziği sanatçısı Müşerref Akay bu sabah 'doktorlar her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş' sözleriyle duyurmuştu.

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