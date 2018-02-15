Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı?

Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bugün defnediliyor. Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı?

Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bugün defnediliyor. Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bugün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.Nuray Hafitaş'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreniyle kaldırılıyor. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, Nuray Hafiftaş'ın tabutunun başında dua etti.

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Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı?

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden olan Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Cenazede yakın arkadaşı Nur Ertürk gözyaşlarını tutamadı. Hafiftaş, Teşvikiye Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı?

İŞTE NURAY HAFİFTAŞ'IN CENAZESİNDEN KARELER... Cenazeye katılan Edip Akbayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat'la hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını belirterek, "Çok üzüldük. Halk müziğinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz faniyiz ama genç ölüm hepimizi üzüyor. Nuray'ın ölümü de bizi hastanenin kapısında şok etti, sanat camiasının başı sağolsun." dedi.

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Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı?

Kubat da "Nuray'ın, 6 aydır durumu malumdu. Bu sürede sanat camiası Nuray'a gerçekten inanılmaz bir destek verdi. Ailesi adına onun için herkese teşekkür ediyorum. Türkülerimizin başı sağolsun. Görelim dedik ama böyle bir duruma karşılaştık." diye konuştu.

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