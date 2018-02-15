Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı?

İŞTE NURAY HAFİFTAŞ'IN CENAZESİNDEN KARELER... Cenazeye katılan Edip Akbayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hafiftaş'ın sağlık durumunu öğrenmek için Kubat'la hastaneye geldiklerini ancak acı haberi aldıklarını belirterek, "Çok üzüldük. Halk müziğinde çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Hepimiz faniyiz ama genç ölüm hepimizi üzüyor. Nuray'ın ölümü de bizi hastanenin kapısında şok etti, sanat camiasının başı sağolsun." dedi.