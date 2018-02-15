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Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni kimler katıldı? Kardeşi ve yeğeni...

Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni kimler katıldı? Kardeşi ve yeğeni...

Nuray Hafiftaş'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınıyor. Bir evlilik yapan ve çocukları olmayan Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenindeki en yakını kardeşi Güray Hafiftaş ve manevi annesi Müşerref Akay. Nuray Hafiftaş ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 15:00 - Güncelleme: 15-02-2018 15:00

TÜRKİYE'nin Halk Müziği'ndeki en önemli isimlerinden Nuray Hafiftaş yakalandığı kanser hastalığı sonrasında 14 Şubat sevgililer gününde hayata veda etmişti. Nuray Hafiftaş'ın bugün cenazesi kaldırılıyor. 53 yaşında bağırsak kanserine yakalanan Nuray Hafiftaş, ameliyat olmuş ancak kurtulamamıştı.

Nuray Hafiftaş'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınıyor. Manevi annesi Müşerref Akay ve en yakını olan kardeşi Güray Hafiftaş cenazede taziyeleri kabul eden isimler. Nuray Hafiftaş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet töreni ile uğurlanmasını talimatını vermişti. Ünlü sanatçı ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

NURAY HAFİFTAŞ'IN YAPTIĞI TEK EVLİLİK : 53 yaşında kanser hastalığına yeni düşen Nuray Hafiftaş geride onurlu bir özgeçmiş bıraktı. Lüks yaşamı sevmediği için İstanbul yerine köy hayatını tercih edip Çatalca'ya yerleşen Nuray Hafiftaş 1992 yılında bir evlilik yaptı. Pek bilinmeyen bu evliliği 2 ay gibi kısa bir sürede bitmişti. Nuray Hafiftaş'ın eşinin ismi Ceyhun Çelik'di ve kocasından şiddet gördüğü için boşanmıştı.

BİR DAHA HİÇ EVLENMEDİ: Şöhretin getirdiği hayattan uzak bir yaşam tercih eden Nuray Hafiftaş kısa süren evlilikten sonra bir daha hayatına kimseyi sokmadı. Verdiği bir söyleşide de erkeklere güvenmediği için bekarlığı tercih ettiğini şu sözlerle aktardı;

- Evlenmek için insanlara güvenmek gerekiyor. Hiç kimse mutsuzluk yaşasın, boşansın, çocukları ortada kalsın istemez. Bunların sebeplerini bilemeyiz. Kapılar kapandığında içeridedir yaşanan bütün gerçekler. Öyle bir zaman olmuş ki, erkekler kadınları sömürmek ister durumdalar. Özellikle sanatçının isminden yararlanayım, ekranlara çıkayım diyen çok erkek modeli var. Korkuyorsun tabii bir şekilde... Öyle bir hayat süreceksem, kendi halimde, ailemle yaşayayım diyorum... Bin tane el oğlunu anamın, babamın tırnağına değişmem. Bu kadar açıklayabilirim...

MALIM MÜLKÜM YOK: -Kasedin getirisi yok zaten. Evet, bu ülkede bacak açmadan artık zor. Siz az kazanırsınız öz olur, ben azla yetinebilen sanatçılardan bir tanesiyim. Allah hiçbir zaman darda bırakmıyor ki... En zor anımızda bile hayırlı kapılar açıyor.

ALLAH BİR İNSANIN RIZKINI KESİNCE CANINI DA ALIRMIŞ : Yarını hiç düşünmüyorum. Niye düşüneyim ki yarını? Yarın için kimsenin garantisi yok ki. Mutlaka Allah bir kapı açacaktır. Allah bir insanın rızkını kestiğinde, canını da alırmış. O zamanda benim canımı alacaktır zaten..

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Nuray Hafiftaş
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Kolon kanseri ile uzun süredir mücadele eden Nuray Hafiftaş, 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavinin ardından hastalığı nükseden ve yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş'ın durumu hakkında doktorlar zaten umut

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