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Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni bugün sevenleri veda ediyor

Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni bugün sevenleri veda ediyor

Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni başladı. Pendik'te kanser tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yoılculuğuna uğurlanıyor. Teşvikiye Camisi'nde kılınan namaz sonrası sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. İşte cenaze töreninde yaşananlar...

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Eklenme Tarihi: 15-02-2018 09:29 - Güncelleme: 15-02-2018 15:57

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Nuray Hafitaş'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreniyle kaldırılıyor.

Cenazede yakın arkadaşı Nur Ertürk gözyaşlarını tutamadı.

Hafiftaş'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının a rdından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı!

SEREN SERENGİL: HİÇ ÖLMEYECEK GİBİYDİ

Sanat camiası ve sevenleri usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar arasında Seren Serengil ve sevgilisi Yaşar İpek de vardı. Seren Serengil ''Çok üzgünüm. Sahi hiç ölmeyecek gibiydi. Çok şaşkınım'' dedi.

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ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:



ERDOĞAN: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

"Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

ARDAHANLI HEMŞEHRİLERİNİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Nuray Hafiftaş’ın hayatını kaybetmesi hemşehrilerini üzüntüye boğdu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, taziye mesajı yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy mesajında, “Bir süredir kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Ardahanlı hemşerimiz ve ülkemizin önemli sanatçılarından Nuray Hafiftaş’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına, sevenlerine ve tüm Ardahanlı hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 15 Şubat 2018 16:54 Allah Rahmet eylesin,mekanı Cennet olsun kendini bozmayan bir sanatçıydı

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KİMDİR ?
Nuray Hafiftaş
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Kolon kanseri ile uzun süredir mücadele eden Nuray Hafiftaş, 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavinin ardından hastalığı nükseden ve yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş'ın durumu hakkında doktorlar zaten umut

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