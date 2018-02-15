Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni bugün sevenleri veda ediyor

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenilerek dün öğle saatlerinde hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Nuray Hafitaş'ın cenazesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devlet töreniyle kaldırılıyor.

Cenazede yakın arkadaşı Nur Ertürk gözyaşlarını tutamadı.

Hafiftaş'ın cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının a rdından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Nuray Hafiftaş'ın cenaze törenine kimler katıldı!

SEREN SERENGİL: HİÇ ÖLMEYECEK GİBİYDİ

Sanat camiası ve sevenleri usta ismi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar arasında Seren Serengil ve sevgilisi Yaşar İpek de vardı. Seren Serengil ''Çok üzgünüm. Sahi hiç ölmeyecek gibiydi. Çok şaşkınım'' dedi.

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ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuray Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafiftaş'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:





ERDOĞAN: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

"Türk Halk Müziği'nin değerli sesi Nuray Hafiftaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve eserleriyle, vatandaşlarımızın sevgisini kazanan, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecek olan kıymetli sanatçımız Nuray Hafiftaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

ARDAHANLI HEMŞEHRİLERİNİ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Nuray Hafiftaş’ın hayatını kaybetmesi hemşehrilerini üzüntüye boğdu. Belediye Başkanı Faruk Köksoy, taziye mesajı yayınladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy mesajında, “Bir süredir kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği sanatçısı Ardahanlı hemşerimiz ve ülkemizin önemli sanatçılarından Nuray Hafiftaş’ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına, sevenlerine ve tüm Ardahanlı hemşerilerimize başsağlığı diliyorum” dedi.

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