Nuray Hafiftaş son anlarını manevi annesi Müşerref Akay anlattı

Nuray Hafiftaş 53 yaşında hayatını kaybetti. Nuray Hafiftaş'ın son anlarını gözyaşları içinde anlatan Müşerref Akay ' o benim kuzumdu, garibimdi diyerek manevi annelik yaptığı Nuray Hafiftaş'ı ve birlikte verdikleri mücadeleyi anlattı.

Kanser teşhisi konduğundan beri adeta manevi annelik yaptığı Nuray Hafiftaş'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Müşerref Akay son anlarını böyle anlattı...

O benim kuzumdu, o benim garibimdi binlerce insan için yapayalnızdı. O benim kader arkadaşımdı, onunla çok şeyler paylaştık. Son ana kadar elini bırakmadım. Ne oldu birden bire ne oldu. Ben onun tedavisi için elimden geleni yaptım. Cumhurbaşkanına uşaltım, Abdülkadir Aksu'ya ulaştım. Allah onlardan bin kere razı olsun. Bir tek sözümle 15 dak.ka içinde hastaneye aldılar. Orada ona prensesler gibi baktık. O yaşasay, kurtaramadık. Hiç umudunu kaybetmedi. Bugün ele eleydik sevgililer gününü kutladık. Sevgiyle gitti kurtaramadık. Bu yalan dünyada ne olur bu kavgalar savaşlar bitsin.

NURAY HAFİFTAŞ BUGÜN DEFNEDİLECEK: Sanatçının dostlarından Müşerref Akay, Hafiftaş'ın bugün ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyledi. Cenazesi devlet töreniyle defnedilecek olan Hafiftaş'ın arkadaşı Müşerref Akay, "Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan arkadaşıma yakışır bir şekilde olacak. Onun gönlü o kadar çocuksu, o kadar naiftiki... Hiç birzaman gösterişi sevmezdi. Halk kızıydı bende halk kızıyım. Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimizin başısağolsun." ifadelerini kullandı.