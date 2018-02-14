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Nuray Hafiftaş kimdir? Eşi ve çocukları var mı nereli kaç yaşında?

Nuray Hafiftaş kimdir? Eşi ve çocukları var mı nereli kaç yaşında?

Nuray Hafiftaş 14 Şubat 2018 saat 12.56'da hayatını kabetti. Nuray Hafiftaş aslen nereli sorusunun yanıtı ile başlayalım. Aslen Ardahanlı olan Nuray Hafiftaş'ın eşi ve çocukları yok. Nuray Hafiftaş 53 yaşında ve kanser tedavisi görmüştü. İşte Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hakkında merak edilenler.

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 13:06 - Güncelleme: 14-02-2018 16:25

Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu. Yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş'ın durumu hakkında doktorlar umut verici konuşmuyordu. Tüm tedavilerin ardından malesef acı haber geldi. Nuray Hafiftaş yoğun bakıma alındıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Peki 53 yaşında hayatını kaybeden Nuray Hafiftaş aslen nereli eşi ve çocukları var mı hiç evlendi mi? Gelin ünlü türkücünün hayatına bir göz atalım;

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Ardahan Çıldır'da doğdu. İlkokulu Taksim'de okuyan Nuray Hafiftaş İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olan Nuray Hafiftaş 4 yıl TRT radyosunda görev yaptı.

NURAY HAFİFTAŞ'IN EŞİ VAR MI: Nuray Hafiftaş hiç evlenmedi. Haliyle eşi ve çocukları yok. Ünlü sanatçı sevgilileri ile de gündeme gelmediği için özel hayatı tam bir sır perdesi arkasında. Nuray Hafiftaş'ın Güray Hafiftaş isminde bir erkek kardeşi bulunuyor.

NURAY HAFİFTAŞ'IN HASTALIĞI NE : Nuray Hafitaş'a bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Temmuz ayında bağırsaklardan ameliyat oldu ancak kanseri karaciğerine sıçradı. 53 yaşındaki Nuray Hafiftaş geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Ancak 14 Şubat sevgililer gününde yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş yoğun bakıma alınmıştı. Nuray Hafiftaş'ın durumu ağır. Ünlü sanatçı Müşerref Akay, "doktorları her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş" diyerek Nuray Hafiftaş için dua istemişti. Ancak Nuray Hafiftaş'ın yoğun bakıma alınmasından kısa bir süre sonra acı haber geldi. Nuray Hafiftaş, 53 yaşında hayatını kaybetti.

NURAY HAFİFTAŞ'IN TÜRKÜLERİ : Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu. Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

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Nuray Hafiftaş'ın albümleri: Asker Mektubu (Arabesk) (Raks, 1987)
Yaradan Aşkına (Güneş, 1988), Dön İki Gözüm (Güneş, 1989), Dilanım (Güneş, 1990), Divane Gönlüm (Destan, 1990)

Turquie Aşık (MCM, 1991) Atılmaz Sevda (Güneş, 1991)
Arada Bir (NetSes, 1992) Dinle (NetSes, 1993) Şimdi Oldu (ASM, 1994) Eline Düştüm (Mert, 1996)
Eyvah Gönül (Prestij Müzik, 2000)
Leyli Leyli (Prestij Müzik, 2002)
Sılayı Ver (Ateş Müzik Üretim , 2005) Yıllarım (Ateş Müzik Üretim, 2007)

Müzik videoları : "Gözünü Toprak Doyursun" , "Dinle", "Eyvah Gönül"

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Nuray Hafiftaş
NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Kolon kanseri ile uzun süredir mücadele eden Nuray Hafiftaş, 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süren bir tedavinin ardından hastalığı nükseden ve yeniden hastaneye kaldırılan Nuray Hafiftaş'ın durumu hakkında doktorlar zaten umut

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