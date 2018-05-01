Nur Yerlitaş'ın 'Terzi karıyı oturtma' kavgası büyüyor 'Kalitesiz, üslupsuz...'

Her şey Seren Serengil ve Yaşar İpek'in çok konuşulan nişanında başladı. Nur Yerlitaş'ın Murat Karabova'ya sözleri sonrası ortalık fena karıştırdı. Gülşah Saraçoğlu'ndan çok geçmeden yanıt geldi.
Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Şile'deki Casa Lavanda'da gerçekleşen ve ünlü isimlerin akın ettiği geceye Nur Yerlitaş'ın sözleri damga vurdu.
Gece yarısı Bülent Ersoy ile birlikte nişanın yapıldığı mekana gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkıştı: "Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"
Nur Yerlitaş bununla da yetinmedi bir de Deniz Seki için Murat Karabova'ya tekrar çattı. Nur Yerlitaş Murat Karabova'ya 'Deniz kim, senin hayatına ne zaman girdi?'' cümlelerini sarf etti.
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