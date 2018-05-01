Nur Yerlitaş'ın 'Terzi karıyı oturtma' kavgası büyüyor 'Kalitesiz, üslupsuz...'

Seren Serengil Yaşar İpek'in nişanında hem Gülşah Saraçoğlu'na hem de Deniz Seki'ye garezi yüzünden Murat Karabova'ya çatan Nur Yerlitaş'a, Gülşah Saraçoğlu'ndan cevap gecikmedi.

Her şey Seren Serengil ve Yaşar İpek'in çok konuşulan nişanında başladı. Nur Yerlitaş'ın Murat Karabova'ya sözleri sonrası ortalık fena karıştırdı. Gülşah Saraçoğlu'ndan çok geçmeden yanıt geldi. Twitter

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Seren Serengil ve Yaşar İpek, pazar günü evlilik yolunda ilk adımı attı. Şile'deki Casa Lavanda'da gerçekleşen ve ünlü isimlerin akın ettiği geceye Nur Yerlitaş'ın sözleri damga vurdu. Twitter

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Gece yarısı Bülent Ersoy ile birlikte nişanın yapıldığı mekana gelen Nur Yerlitaş, Ersoy'un davalık olduğu modacı Gülşah Saraçoğlu'nu görünce Murat Karabova'ya çıkıştı: "Ben sana demedim mi, beni o terzi karıyla aynı masaya oturtma!"



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