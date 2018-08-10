Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Meme kanserini yenen ünlü modacı Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz günlerde beyin kanseri teşhisi konmuştu. Geçtiğimiz günlerde ameliyata alınan 62 yaşındaki modacının sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi. Hasteneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beynindeki kitle nedeniyle 6 Ağustos 2018, Pazartesi günü meliyat edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün taburcu edildi."

Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Nur Yerlitaş’ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: “Nur Hanım 6 Ağustos Pazartesi günü opere edilmiş, ardından Yoğum Bakım ve Beyin ve Sinir Cerrahisi servisinde takipleri yapılmıştır. Bu süreç içerisinde Sayın Yerlitaş'ın herhangi bir sorunu olmamıştır. Alınan örneklerden elde edilen sonuçlar Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibince değerlendirilmiş ve hastanın tedavi planı yapılmıştır. Bir süre evde istirahati takiben tedavi süreci ayaktan devam edecektir.''