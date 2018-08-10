  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADVPaylaştığın senindir
eposta yazdır zoom+ zoom-

Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Meme kanserini yendikten sonra beyin kanseri teşhisi konan ve ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş, hastaneden taburcu oldu. Hasteneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beynindeki kitle nedeniyle 6 Ağustos 2018, Pazartesi günü ameliyat edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün taburcu edildi."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 10-08-2018 16:25 - Güncelleme: 10-08-2018 16:25

Meme kanserini yenen ünlü modacı Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz günlerde beyin kanseri teşhisi konmuştu. Geçtiğimiz günlerde ameliyata alınan 62 yaşındaki modacının sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi. Hasteneden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Beynindeki kitle nedeniyle 6 Ağustos 2018, Pazartesi günü meliyat edilen ünlü modacı Nur Yerlitaş bugün taburcu edildi."

Başhekim Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Nur Yerlitaş’ın sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: “Nur Hanım 6 Ağustos Pazartesi günü opere edilmiş, ardından Yoğum Bakım ve Beyin ve Sinir Cerrahisi servisinde takipleri yapılmıştır. Bu süreç içerisinde Sayın Yerlitaş'ın herhangi bir sorunu olmamıştır. Alınan örneklerden elde edilen sonuçlar Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibince değerlendirilmiş ve hastanın tedavi planı yapılmıştır. Bir süre evde istirahati takiben tedavi süreci ayaktan devam edecektir.''

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Nur Yerlitaş'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hüma 10 Ağustos 2018 16:30 Geçmiş olsun. Rabbim yardımcısı olsun bütün hastaların.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro