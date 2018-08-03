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Nur Yerlitaş'a ne oldu son durumu kirik doktoru açıkladı

Nur Yerlitaş'a ne oldu son durumu kirik doktoru açıkladı

Geçtiğimiz yıl meme kanserini yenen Nur Yerlitaş'a ikinci şok! Nur Yerlitaş'ın beyninde üç tane ura rastlandı. Nur Yerlitaş'ın ameliyata alınması beklenirken herkes Nur Yerlitaş'ın son durumunu merak ediyor. İşte Nur Yerlitaş'ın doktorunun açıklaması.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 12:07 - Güncelleme: 03-08-2018 12:07

Son dönemde adı, Hadise'nin annesinin intiharı konusunda gündeme gelen Nur Yerlitaş'tan kötü haber geldi. Geçen yıl meme kanserinin yenen Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi kondu. Nur Yerlitaş'ın son durumu hakkında gelişmeler haberimizde.

İsmail Bayrak'ın haberine göre; Geçen yıl meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan ve acilen ameliyata alınan Nur Yerlitaş’ın hastalığı nüksetti. Nur Yerlitaş'ın beyninde üç tane ura rastlandı.

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Muayene ve gerekli testlerin ardından, Nur Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. 62 yaşındaki Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.

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KİMDİR ?
Nur Yerlitaş
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş , 11 Ağustos 1955'te (62 yaşında) İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap olan Nur Yerlitaş, baba tarafından ise Karadenizli. Nur Yerlitaş'ın eşi ve çocukları yok. Hiç evlenmeyen Nur Yerlitaş moda alanında ala

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