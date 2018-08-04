Nur Yerlitaş: Pazartesi ameliyat olacağım

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nin beyin cerrahı Prof. Dr. Necmettin Pamir’in muayenesi ve gerekli testlerin ardından, Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu.

Nur Yerlitaş, hastane çıkışında Magazin D kameraları tarafından görüntülendi. Ünlü modacı 'Pazartesi ameliyat olacağım' dedi.