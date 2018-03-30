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Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı şehitler için ne dedi?

Nur Yerlitaş kaç yaşında aslen nereli Arap mı şehitler için ne dedi?

Nur Yerlitaş 11 Ağustos 1955 tarihinde İstanbul Fatih'te doğdu. Nur Yerlitaş şehitlere yönelik sözleri ile tepki almıştı peki eşi ve çocukları var mı aslen nereli ve kaç yaşında? Kısa boyu ve kiloları ile bilinen Nur Yerlitaş şimdilerle zayıflaması ve diyeti ile gündemde.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 11:21 - Güncelleme: 30-03-2018 11:21

Nur Yerlitaş , 11 Ağustos 1955'te (62 yaşında) İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap olan Nur Yerlitaş, baba tarafından ise Karadenizli. Nur Yerlitaş'ın eşi ve çocukları yok. Hiç evlenmeyen Nur Yerlitaş moda alanında alaylı olarak yetişti. Bavul ticareti ile modada kendine yer açan Nur Yerlitaş, İşte Benim Stilim'deki Nurella karakteri ve jüri üyeliği ile çok sevildi.

Ajda Pekkan, Seda Sayan, Bülent Ersoy gibi ünlü isimleri giydiren Nur Yerlitaş 80li yıllarda Paris‘ten, Milano‘dan valiz içinde getirdiği kıyafetleri satıyordu. Kendisini “Arızalı” olarak tarif eden Nur Yerlitaş, stres atmak için bulaşık yıkıyor. Bazen gecenin bir saati geceliğinin üstüne palto giyip bir kafeye gidiyor.

NUR YERLİTAŞ ŞEHİTLER İÇİN NE DEDİ: Nur Yerlitaş instagram hesabından yaptığı canlı yayın videosu ile bir skandala imza attı. Bir arkadaşının doğum günü partisinden görüntüler paylaşan Nur Yerlitaş, video kaydında şarkıcı Serkan Kaya'nın eşi Ayşegül Kaya ile konuşuyor. Konuşma sonrasında ünlü modacı, "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler aman yeter" ifadelerini kullanıyor.

NUR YERLİTAŞ'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI VAR MI: Nur Yerlitaş bugüne kadar hiç evlenmedi. Kamuoyu önüne sevgilileri ile de gelmeyen Nur Yerlitaş çocuk sevgisini yeğenleri ile gideriyor. Yemeğe olan düştünlüğü ile bilinen Nur Yerlitaş'ın Nişantaşı'ndaki evinde 2 buzdolabı bulunuyor. Ünlü modacının buzdolabının birinde meyveler ve içecekler diğerinde ise pasta tipi yüksek kalorili yiyecekler bulunuyor.

NUR YERLİTAŞ'IN EV SEFASI : Nur Yerlitaş’ın evinde iki yardımcısı var, banyoda hamam usulü yıkanıyor. Her Sabah yardımcıları tarafından keselenen Nur Yerlitaş konforuna çok düşkün.
NUR YERLİTAŞ ZAYIFLAMASI : Bir ara göğüs kanseri ile mücadele eden Nur Yerlitaş sonrasında hayatını tamamen değiştirdi. Sıkı bir zayıflama diyetine giren Nur Yerlitaş ömrü hayatında ilk kez bu kadar çok kilo verdi ve son hali ile herkesi şaşırttı.

Eski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduEski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduEski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduEski halini unutun! Nur Yerlitaş kilo verdi bambaşka biri olduHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

Nur Yerlitaş nasıl zayıfladı herkes diyetini ve son halini konuşuyor

 

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