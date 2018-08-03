Nur Yerlitaş hastalığı ne ne oldu son haberi geldi

Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanan ve tedavi gördükten sonra kanseri atlatan Nur Yerlitaş'ın hastalık peşini bırakmıyor. Nur Yerlitaş'ın yeniden hasta olduğu ortaya çıktı. Peki Nur Yerlitaş'ın hastalığı ne? İşte sağlık durumu hakkında son detaylar.

İsmail Bayrak'ın haberine göre; Geçen yıl meme küçültme ameliyatı için gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucu meme kanseri teşhisi konan ve acilen ameliyata alınan Nur Yerlitaş’ın hastalığı nüksetti. Nur Yerlitaş'ın beyninde üç tane ura rastlandı.

Son dönemde hayli kilo veren ünlü modacının durumundan endişe eden kardeşi, onu yeniden doktora gitmeye ikna etti. Muayene ve gerekli testlerin ardından, Nur Yerlitaş’a beyin kanseri teşhisi kondu.

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının panik atak kaynaklı olduğunu düşünen Yerlitaş, aldığı haberle sarsıldı. 62 yaşındaki Yerlitaş, pazartesi günü ameliyat olacak.