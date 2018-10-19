Nur Yerlitaş gözyaşları içinde isyan etti: Kafamı boydan boya kestiler

BOYDAN BOYA KESTİLER: Modacı, yaşadığı ağır sağlık sorunları basına yansıdıktan sonra sosyal medyada yapılan yorumlara inanamadığını söyledi: “Beni çok ağlattılar. ‘Reklam yapıyorsun’ diyen bile oldu. Beynimde tümör var, ne reklamı. Kafamı boydan boya kesip tümör aldılar. Sonra radyoterapi gördüm.”