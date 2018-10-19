Nur Yerlitaş gözyaşları içinde isyan etti: Kafamı boydan boya kestiler

Beyninde tespit edilen tümör nedeniyle geçtiğimiz ağustos ayında apar topar ameliyata alınan ünlü modacı Nur Yerlitaş, önceki gün kontrol için bir kez daha hastanedeydi. Ünlü modacı, hastane çıkışı “reklam yapıyor” diyenlere sitem etti.
KONTROLE GİTTİ: Nur Yerlitaş, önceki gün beyin tümörü operasyonu geçirdiği Altunizade Acıbadem Hastanesi’ndeydi. Hastaneye rutin kontrol amacıyla giden ünlü modacı, tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarıldı. Yerlitaş, o sırada karşılaştığı habercilerle konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
BOYDAN BOYA KESTİLER: Modacı, yaşadığı ağır sağlık sorunları basına yansıdıktan sonra sosyal medyada yapılan yorumlara inanamadığını söyledi: “Beni çok ağlattılar. ‘Reklam yapıyorsun’ diyen bile oldu. Beynimde tümör var, ne reklamı. Kafamı boydan boya kesip tümör aldılar. Sonra radyoterapi gördüm.”
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