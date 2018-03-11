Nur Şubası kimdir aslen nereli dublaj ustasının ölüm nedeni ne?

Nur Subaşı kimdir aslen nereli, kaç yaşındaydı ve Nur Şubaşı'nın ölüm nedeni ne soruları vefatının ardından merak edildi. 76 yaşındaki usta dublajcı aynı zamanda tiyatro oyuncusu Nur Subaşı'nın çoğumuz Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "iyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hatırlıyoruz. Peki nur subası evli miydi, çocuğu var mı merak edilenleri ve biyoğrafisi...
Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınan Nur Subaşı'nın vefat ettiği ifade edildi.
Açıklamada, birçok ünlü yapıma sesiyle katkı sağlayan ve emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenleneceği ifade edildi.
Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.
NUR SUBAŞI KİMDİR:1942 yılında doğan Nur Subaşı, Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yaptı.
Sanatçı, tatil için gittiği Selanik'te rahatsızlanmasının ardından yoğum bakıma kaldırılmış ve zatürre teşhisi konmuştu.
Rol aldığı tiyatro oyunları
Tanrı (oyun) : Woody Allen - Tiyatro Akla Kara - 2012
Tom, Dick ve Harry : Ray Cooney - Tiyatro Akla Kara - 2011
Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Cadı Kazanı : (Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Soğan (oyun) : Aldo Nikolayi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988
Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Gergedan : Eugene İonesc - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Derya Gülü : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Amadeus (oyun) : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980
Antigone : Jean Anouılh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979
Pof ile Paf : Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978
Susuz Yaz (oyun) : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
Tilki ile Üzüm : Guilherme Figueiredo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
Müfettiş(oyun) : Nikolay Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Mete (oyun) : Yaşar Nabi Nayır - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Andora : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Klinik Bir Olay : Dino Buzzatti - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Romeo Juliet) : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
IV.Murat (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970
Kral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Kral Oidipuz : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
Yönettiği tiyatro oyunları
Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Konya Devlet Tiyatrosu
Gel Evlenelim Yürü Boşanalım : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Filmografisi
Evdeki Hesap : Sadullah Celen - 2000
Canısı (dizi) : Temel Gürsu - 1996
Yorgun Savaşçı : Halit Refiğ - 1979
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