Nur Şubası kimdir aslen nereli dublaj ustasının ölüm nedeni ne?

Nur Subaşı kimdir aslen nereli, kaç yaşındaydı ve Nur Şubaşı'nın ölüm nedeni ne soruları vefatının ardından merak edildi. 76 yaşındaki usta dublajcı aynı zamanda tiyatro oyuncusu Nur Subaşı'nın çoğumuz Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki "iyi bir çocuk olursanız belki Şirinleri bile görebilirsiniz" seslendirmesiyle hatırlıyoruz. Peki nur subası evli miydi, çocuğu var mı merak edilenleri ve biyoğrafisi...

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamada, daha önce zatürre teşhisi koyulan ve tedavi altına alınan Nur Subaşı'nın vefat ettiği ifade edildi.

Açıklamada, birçok ünlü yapıma sesiyle katkı sağlayan ve emekliliğin ardından yönetmenlik yapmaya devam eden Subaşı için 12 Mart'ta Üsküdar Tekel Sahnesinde tören düzenleneceği ifade edildi.

Subaşı'nın cenazesi, aynı gün Üsküdar Şakirin Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kaldırılacak.

NUR SUBAŞI KİMDİR:1942 yılında doğan Nur Subaşı, Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü bitirdi. Önce Ankara Devlet Tiyatrosunda görev yaptı. İstanbul Devlet Tiyatrosu 1979 yılında kuruduğunda ilk tayın olanlardan biri oldu. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok sinema filminde seslendirme yaptı.

Sanatçı, tatil için gittiği Selanik'te rahatsızlanmasının ardından yoğum bakıma kaldırılmış ve zatürre teşhisi konmuştu.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Tanrı (oyun) : Woody Allen - Tiyatro Akla Kara - 2012

Tom, Dick ve Harry : Ray Cooney - Tiyatro Akla Kara - 2011

Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1999

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995

Cadı Kazanı : (Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Soğan (oyun) : Aldo Nikolayi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Cimri : Moliere - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Gergedan : Eugene İonesc - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Derya Gülü : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Amadeus (oyun) : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Antigone : Jean Anouılh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Pof ile Paf : Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1978

Susuz Yaz (oyun) : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Tilki ile Üzüm : Guilherme Figueiredo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Müfettiş(oyun) : Nikolay Gogol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Mete (oyun) : Yaşar Nabi Nayır - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Andora : Max Firsch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Klinik Bir Olay : Dino Buzzatti - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Romeo Juliet) : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

IV.Murat (oyun) : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1970

Kral Üşümesi : Sabahattin Kudret Aksal - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

Kral Oidipuz : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Yönettiği tiyatro oyunları

Soyut Padişah : Ferhan Şensoy - Konya Devlet Tiyatrosu

Gel Evlenelim Yürü Boşanalım : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmografisi

Evdeki Hesap : Sadullah Celen - 2000

Canısı (dizi) : Temel Gürsu - 1996

Yorgun Savaşçı : Halit Refiğ - 1979