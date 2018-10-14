Nur Şipka kimdir mesleği ne Şenol İpek'in nişanlısı

Nur Şipka kimdir, aslen nereli ve ne iş yapıyor soruları nişan yüzüklerinin takılmasının ardından merak edildi. Şenol İpek ile yaklaşık 4 aydır birlikte olan Nur Şipka, Çeşme'de denizde aşka gelmiş ve günlerce konuşulan pozlar vermişti. Hakkında detaylı bir bilgi olmayan ve sanat camiasından olmayan Nur Şipka 4 Ocak doğumlu ve aslen Karamürselli.

Şenol İpek'in yeni sevgilisi Nur Şipka kimdir, kaç yaşında: 4 Ocak doğumlu olan Nur Şipka ile ilgili detaylı bir bilgi yok. Hayvan haklarıyla ilgili yoğun çaba gösteriyor. Nur Şipka'nın memleketinin Karamürsel olduğu da iddia edilenler arasında.

Şenol İpek Aşkını Instagram'dan Duyurmuştu

Bircan İpek ile 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrılan İpek, geçen gün Instagram hesabından, ''Hoş geldin, iyi ki geldin Nur'um'' notuyla Nur Şipka'ya olan aşkını ilan etmişti.

Magazin Programlarına Ateş Püskürmüştü: Şenol İpek, sevgilisi Nur Şipka ile basına düşen görüntüleriyle ilgili yorum yapan magazin programlarına Instagram hesabının hikaye bölümünde açıklama yaparak yanıt verdi. İpek, 'Edebimden susuyorum ama magazinde aklınızı alırım, masada zıplarsınız' yanıtını verdi.