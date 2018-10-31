Nur Fettahoğlu yeni dizisi Bozkır için imaj değiştirdi

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz haftalarda çekimlere başlayan BluTV’nin iddialı yeni dizisi “Bozkır” için imajını değiştirdi. Fettahoğlu’nun yeni imajı görenleri kendine hayran bırakıyor.

YapımcılığınıARC Film’in üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmen koltuğunda oturduğu, oyuncu kadrosunda Yiğit Özşener, Ekin Koç, Nur Fettahoğlu, Merve Çağıran, Bige Önal gibi başarılı isimlerle usta oyuncu Altan Erkekli’nin yer aldığı BluTV’nin çok yakında başlayacak iddialı yeni polisiye dizisi “Bozkır”ın çekimleri devam ediyor.