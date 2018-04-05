Nur Ertürk'ün oğlu Mert büyüdü son haline bakın!

Nur Ertürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Nur Ertürk'ün eşi kimdir soruları merak konusu oldu. Aslen Sivas doğumlu olan Nur Ertürk 9 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Sesi ile büyüleyen ve türkülere yeni soluk getiren Nur Ertürk 1992 yılında tekstilci eşi ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten 1993 yılında Mert Emirtaş adında bir oğlu olmuştur. İşte Nur Ertürk'ün bilinmeyenleri, oğlu ve eşi...

OĞLUNU GÖRENLER İNANAMADI: Sevilen şarkıcı kolunda genç bir delikanlıyla geceye katılınca fısıldaşmalarda başladı. Herkese oğlum Mert Emirtaş diye tanıtmak zorunda kaldı.

Benim bu dünyadaki en büyük aşkım dediği oğlu Mert Emirtaş için "Oğlumda oyunculuk sevdalısı yakında bir dizi filmde ekranlarda görürseniz şaşırmayın, kızlar peşini bırakmıyor. Erken yaşta beni kaynana yapacaklar" diyerek etrafına neşe saçtı. Gece boyunca neşeli ve sempatik tavırlarıyla ilgi odağı olan ana ve oğul geceye damga vurdular.

Nur Ertürk ; 9 çocuklu bir ailenin en son üyesi olarak Sivas ilinde dünyaya gelmiş bir ses sanatçısıdır. Ailesi ile birlikte çoğunlukla maddi durumlardan dolayı Sivas’dan İstanbul’a taşınmak zorunda kalmıştır. İstanbul’a taşındıklarından kısa bir süre sonra babasını kaybetmiştir. Nur Ertürk , tüm olumsuzluklara rağmen eğitim hayatına devam etti ve başarılı da oldu.

Daha sonra bu başarısını üniversite sınavında göstererek Gazi üniversitesine gitmeye hak kazandı fakat annesi şehir dışında okutamayacağından dolayı Gazi üniversitesine gidemedi. Nur Ertürk , ilk resmi kariyerini Kanal 7 ekranlarında gerçekleştirmiştir. Bir sabah programı sunarak müziklede içli dışlı bir hale gelen Nur Ertürk ilk olarak kadın programlarının başlamasına neden olan kişi kabul edilir.

Televizyon ile birlikte müzik kariyerini birlikte resmi olarak yürütemeyen sanatçı 1980’ li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra teksitil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.

Nur Ertük kimdir aslen nereli kocası bakım kimmiş!