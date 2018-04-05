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Nur Ertük kimdir aslen nereli kocası bakım kimmiş!

Nur Ertük kimdir aslen nereli kocası bakım kimmiş!

Nur Ertürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Nur Ertürk'ün eşi kim ne iş yapıyor soruları merak konusu oldu. Türkülerin sevilen sesi Nur Ertürk aslen Sivaslı 9 çocuklu bir ailenin çocuğu. 1992 yılında tekstille uğraşan eşiyle tanışma hikayesi ise çok ilginç. Nur Ertürk'ün şu sıralar boyunu geçen Mert Emirtaş adında bir oğlu var. Nur Ertürk'ün eşi, çocuğu ve merak edilenleri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:42 - Güncelleme: 05-04-2018 15:42

Nur Ertürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Nur Ertürk'ün eşi kimdir soruları merak konusu oldu. Aslen Sivas doğumlu olan Nur Ertürk 9 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Sesi ile büyüleyen ve türkülere yeni soluk getiren Nur Ertürk 1992 yılında tekstilci eşi ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten 1993 yılında Mert Emirtaş adında bir oğlu olmuştur. İşte Nur Ertürk'ün bilinmeyenleri, oğlu ve eşi...

Verdiği bir röportajda Nur Ertürk eşiyle tanışma hikayesini şöyle anlatıyor...

- İlginç bir tanışma öykümüz var.. Ben o zaman Maxsim’de çıkıyorum. 5 yıl kadrolu türkücülük yaptım orada. kullanMesleğimin en başarılı dönemleri diyebilirim. Evlilik aklımın ucundan geçmiyordu. Bütün aşklar nefretle başlar derler ya bizimki biraz öyle oldu. Bir arkadaşım gece kulübünde çıkıyordu, galası vardı, ben de sahneye çıkacağım için ailemi önceden gönderdim, sahneden indikten sonra gittim ki ailem arka taraflarda oturuyor, o zamanlar önlerde oturmak prestij göstergesiydi. Hemen müdürü çağırdım, sordum neden burada oturuyorlar diye. Nur hanım kıramayacağımız bir müşteri geldi dediler. Masaya da baktım gençler var, yakışıklı çocuklar, iki üç bayan, böyle bir nefretle baktım.

Zengin aile çocukları oldukları belli. Bundan rahatsızlık duydum, o masada oturanları kaldırın oradan kaldırmazsanız gidiyoruz dedim. Müdür Bey gitti müstakbel eşime durumu izah etmeye çalışıyor ancak o asla, hayır şeklinde kafasını sallayıp duruyor, görüyorum bunu. Müdür bey geldi, çok kıymetli insanlardır, iyi insanlardır söyleyemedim de falan dedi. Bende dedim onların önüne bir masa hazırlayın o zaman.

O Malatyalı ben Sivaslı gelenek, görenek birbirine benziyor. Kırk yıldır tanışıyormuşuz gibi muhabbete daldık. Tanıştıktan 3 ay sonra evlendik.

 Tam onların masasının önüne bir masa yaptırdık. Kalabalık da bir aileyiz, oturduk, bende masanın başına oturdum sürekli o masaya bakıyorum. Sahneye çıkan arkadaşımın arkadaşıymış eşim. Onunla haber gönderdi, özür diledi. Baktım çok da düşündüğüm gibi bir insan değil, o zaman dedim bende kaba davrandım bir kahve içelim. Program bitti oturduk sohbet ettik, O Malatyalı ben Sivaslı gelenek, görenek birbirine benziyor. Kırk yıldır tanışıyormuşuz gibi muhabbete daldık. Tanıştıktan 3 ay sonra evlendik. 

NUR ERTÜRK KİMDİR: Nur Ertürk ; 9 çocuklu bir ailenin en son üyesi olarak Sivas ilinde dünyaya gelmiş bir ses sanatçısıdır. Ailesi ile birlikte çoğunlukla maddi durumlardan dolayı Sivas’dan İstanbul’a taşınmak zorunda kalmıştır. İstanbul’a taşındıklarından kısa bir süre sonra babasını kaybetmiştir. Nur Ertürk , tüm olumsuzluklara rağmen eğitim hayatına devam etti ve başarılı da oldu.

Daha sonra bu başarısını üniversite sınavında göstererek Gazi üniversitesine gitmeye hak kazandı fakat annesi şehir dışında okutamayacağından dolayı Gazi üniversitesine gidemedi. Nur Ertürk , ilk resmi kariyerini Kanal 7 ekranlarında gerçekleştirmiştir. Bir sabah programı sunarak müziklede içli dışlı bir hale gelen Nur Ertürk ilk olarak kadın programlarının başlamasına neden olan kişi kabul edilir.

Televizyon ile birlikte müzik kariyerini birlikte resmi olarak yürütemeyen sanatçı 1980’ li yıllarda İlvanlıyım şarkısı ile ilk defa Türk Halk Müziğine el atmıştır. Daha sonra teksitil işleri ile uğraşan bir iş adamı ile evlenen Nur Ertürk 1992 yılında evlenmiş ve 93 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir.

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