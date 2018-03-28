Numara arama programı Getcontact- Beni nasıl kaydetmiş öğrenme

Kim beni rehberine nasıl kaydetmiş, kimin rehberinde ne diye kayıtlıyım, rehber sorgulama sistemi Getcontact nedir soruları binlerce kullanıcı tarafından merak edildi. Telefonunuza yükleyeceğiniz Getcontact programı ile istediğiniz kişinin sizi telefon rehberine nasıl kaydettiğini anında öğrenebilirsiniz. Elbette programın büyük avantajı olduğu gibi çok büyük bir riski de var. O da herkese cep telefonunuzun rehberini açıyor olmanız.

Öncelikle sorumlu haberciliğin gereğini yapalım ve programın 'sakıncalı' yönünün altını çizelim.

GETCONTACT PROGRAMI ZARARLI MI? : Kullanıcılara bir çok cazip hizmet sunan GetContact programı rehberinizi ortak kullanıma açıyor. Programı indirdiğinizde ERİŞİME İZİN ver dediğiniz anda bu programı kullanan herkes sizin rehberinizi görebiliyor. Haliyle hem kişisel mahremiyetiniz kalmıyor hem de cep telefonunuzda bir güvenlik açığı oluşuyor. Bu tarz programların daha önce yasaklandığını da sizlere hatırlatalım.

Bu uyarılara ve risklere rağmen programı denemeye kararlı mısınız? O zaman sizlere GetContact programını android ve ios işletim sistemi olan telefonları indirme, kullanma ve özellikleri hakkında bilgi verelim.

GETCONTACT NASIL KULLANILIR?

GetContact uygulamasını iOS ve Android platformlarındaki akıllı telefonlardan kullanabilirsiniz.

1. GetContact uygulamasını Application Store'dan indirin ve çalıştırın.

2. Üyelik kaydınızı tamamlamak için telefon numaranızı girin.

3. Profil bilgilerinizi girin.

4.İstem sayfasındaki Sorgu bölümünden GetContact veritabanında kayıtlı numaraları sorgulayabilirsiniz.

5. Önceki sorgularınızı Sorgu Geçmişi altında bulabilirsiniz.

6. İstenmeyen aramalardan kendinizi spam bölümünü aktif hale getirerek koruyabilirsiniz.

7. Keşfet bölümünden öğrenebileceğiniz kişiler için iletişim önerileri alabilirsiniz.

GETCONTACT NEDİR, NELER YAPABİLİYOR?

Getcontact, “istenmeyen çağrı engelleme” ve “arayan kişi tanımlama” uygulamasıdır. Rahatsız edici aramaları filtreler ve sadece sizin tercih ettiğiniz kişilerin sizinle iletişim kurmasına olanak sağlar. Ancak bunu yaparken REHBERİNİZİ DE HERKESİN kullanıma açmış olur. Lütfen bunu unutmayın!

ARAMA ENGELLEME: İstenmeyen aramaları engelleyebilirsiniz. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

ÇAĞRI TANIMLAMA : Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

KEŞFET : Getcontact, aynı zamanda bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.

Bilmeniz Gerekenler:

• Getcontact uygulaması, internet bağlantısına ihtiyaç duyar.

• Üyeliğinizi size ait bir telefon numarası ile doğrulamanız gerekir.

• Kullanımı ilk 1 ay tamamen ücretsizdir. Sonrasında ücrete tabidir.

GETCONTACT NASIL İPTAL EDİLİR: Otomatik yenileme, satın aldıktan sonra kullanıcının iTunes Hesap Ayarlarına giderek kapatılabilir. Etkin abonelik süresi boyunca geçerli aboneliğin iptali yasaktır. Ödemeler satın alma işleminizi onayladığınızda iTunes hesabınızdan tahsil edilecektir. Otomatik yenilemeler abonelik süresi bitiminden 24 saat öncesine kadar iptal edilmediği sürece yenilenir.

zı girin ve Unlist butonuna tıklayın.

3. Adım: Daha sonra GetContact'e numaranız ile kayıt olun. Bu kayıt işlemi sırasında doğrulama kodu size mesaj olarak gelecek.

4. Adım: Sisteme kayıt olduktan sonra Unlist sayfasından numaranızı sildirin.

5. Adım: GetContact'in mobil uygulamasını indirin ve giriş yapın. Daha sonra Ayarlar>Gizlilik bölümünden hesabınızı silin.